Вміло грав з метою поповнити свою зелену комору.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 12:38
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Додано: Нед 21 жов, 2018 17:05
кругообіг бабла в природі ©
... останні три роки гроші з банків перетікали більше в нерухомість/особливо в новобудови..... - а от цього року "гайки прикрутили", пішло подорожчання новобудів у хорошій локації.....- а в НЕ хорошій/або вторинка, як об'єкт інвестицій - людей з баблом - НЕ цікавить!
-... ще й %% по депо з літа почали рости...
(все імхо)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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