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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1102110311041105
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:38

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  orest написав:2 НБУ впевнено тримав рубіж 28,2 не пускаючи вище.

Вміло грав з метою поповнити свою зелену комору.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 17:05

кругообіг бабла в природі ©

  10/9/9 написав:Думаю, депо ростуть не через змі, а просто тому, що грошей у обігу стає більше і/або народ потрохи вертає в банки те, що скоропостіжно виносив у 2014 році.

... останні три роки гроші з банків перетікали більше в нерухомість/особливо в новобудови..... - а от цього року "гайки прикрутили", пішло подорожчання новобудів у хорошій локації.....- а в НЕ хорошій/або вторинка, як об'єкт інвестицій - людей з баблом - НЕ цікавить!
-... ще й %% по депо з літа почали рости...
(все імхо)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:09

10/9/9

Тоже интересные мнения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:25

  10/9/9 написав:
  orest написав:6 залишуся при своїй думці. До речі, проїхався по Німеччині, Чехії, Польщі. В Німеччині місцеві вибори пройшли пару днів тому, в Польщі сьогодні. Більшість тих, з ким спілкувався про вибори і кандидатів там, говорять майже те саме, що і ми. Політики – редиски, живуть своїм життям, до народу їм байдуже. На вибори багато хто не йде, результати багатьом байдужі. Зате люди там ПРАЦЮЮТЬ.

Та це зрозуміло, що там доба не 24години, а 240годин, і люди працюють не 8годин, а 80годин на добу, і заробляють в 10раз більше.
Інших пояснень, чому наприклад, вчитель там заробляє в 10 разів більше, ніж тут - нема.
Або ж у нас крадуть в 10 раз більше.
Але що там працюють в 10раз більше, і тому заробляють в 10раз більше - НЕ ВІРЮ!

1. Тут питання не в більше менше працюють, а в ефективності і в створеній доданій вартості. А працюють вони ефективніше і доданої вартостіт створюють в 10 а може й більше раз більше. А у нас багато хто використовує попередній ресурс (завод з СССР, руду, інші сировини). Хоч є і винятки у нас: те саме ІТ, та й в інших галузях є не гірші підприємства; і вчителі, які вчать потрібних речей в правильному місці також заробляють (про доцільність і ефективність нашої освіти я якось писав)
Ну і крадуть у них менше, хоч також крадуть.
2. Щодо Хрещатика, там ще треба розібратися скільки з боржників мертві душі чи підставні власники. Ну і можновладці платити не любдять ні колишні ні теперішні, ні з Хрещатика ні з інших елітних вулиць різних міст. Зрештою, хто правий побачимо весною.
3. Щодо НБУ, то я писав про пятницю, як індикатор, там регулятор продавав а не купував.
4. Про депозити, сезонні коливання курсу наразі затухають і стають більш зрозумілими. Зявляються ті, хто не перекидається між валютами і депо. Більше того, вирішують, що доцільніше покласти тут в грн, ніж в Польші в іншій валюті.
Дякую за думки і профільну дискусію.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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