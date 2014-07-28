Вміло грав з метою поповнити свою зелену комору.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 12:38
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Додано: Нед 21 жов, 2018 17:05
кругообіг бабла в природі ©
... останні три роки гроші з банків перетікали більше в нерухомість/особливо в новобудови..... - а от цього року "гайки прикрутили", пішло подорожчання новобудів у хорошій локації.....- а в НЕ хорошій/або вторинка, як об'єкт інвестицій - людей з баблом - НЕ цікавить!
-... ще й %% по депо з літа почали рости...
(все імхо)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 21 жов, 2018 18:09
10/9/9
Тоже интересные мнения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 21 жов, 2018 18:25
1. Тут питання не в більше менше працюють, а в ефективності і в створеній доданій вартості. А працюють вони ефективніше і доданої вартостіт створюють в 10 а може й більше раз більше. А у нас багато хто використовує попередній ресурс (завод з СССР, руду, інші сировини). Хоч є і винятки у нас: те саме ІТ, та й в інших галузях є не гірші підприємства; і вчителі, які вчать потрібних речей в правильному місці також заробляють (про доцільність і ефективність нашої освіти я якось писав)
Ну і крадуть у них менше, хоч також крадуть.
2. Щодо Хрещатика, там ще треба розібратися скільки з боржників мертві душі чи підставні власники. Ну і можновладці платити не любдять ні колишні ні теперішні, ні з Хрещатика ні з інших елітних вулиць різних міст. Зрештою, хто правий побачимо весною.
3. Щодо НБУ, то я писав про пятницю, як індикатор, там регулятор продавав а не купував.
4. Про депозити, сезонні коливання курсу наразі затухають і стають більш зрозумілими. Зявляються ті, хто не перекидається між валютами і депо. Більше того, вирішують, що доцільніше покласти тут в грн, ніж в Польші в іншій валюті.
Дякую за думки і профільну дискусію.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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