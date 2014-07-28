Додано: Нед 21 жов, 2018 18:25

10/9/9 написав: orest написав: 6 залишуся при своїй думці. До речі, проїхався по Німеччині, Чехії, Польщі. В Німеччині місцеві вибори пройшли пару днів тому, в Польщі сьогодні. Більшість тих, з ким спілкувався про вибори і кандидатів там, говорять майже те саме, що і ми. Політики – редиски, живуть своїм життям, до народу їм байдуже. На вибори багато хто не йде, результати багатьом байдужі. Зате люди там ПРАЦЮЮТЬ. 6 залишуся при своїй думці. До речі, проїхався по Німеччині, Чехії, Польщі. В Німеччині місцеві вибори пройшли пару днів тому, в Польщі сьогодні. Більшість тих, з ким спілкувався про вибори і кандидатів там, говорять майже те саме, що і ми. Політики – редиски, живуть своїм життям, до народу їм байдуже. На вибори багато хто не йде, результати багатьом байдужі. Зате люди там ПРАЦЮЮТЬ.

Та це зрозуміло, що там доба не 24години, а 240годин, і люди працюють не 8годин, а 80годин на добу, і заробляють в 10раз більше.

Інших пояснень, чому наприклад, вчитель там заробляє в 10 разів більше, ніж тут - нема.

Або ж у нас крадуть в 10 раз більше.

Але що там працюють в 10раз більше, і тому заробляють в 10раз більше - НЕ ВІРЮ! Та це зрозуміло, що там доба не 24години, а 240годин, і люди працюють не 8годин, а 80годин на добу, і заробляють в 10раз більше.Інших пояснень, чому наприклад, вчитель там заробляє в 10 разів більше, ніж тут - нема.Або ж у нас крадуть в 10 раз більше.Але що там працюють в 10раз більше, і тому заробляють в 10раз більше - НЕ ВІРЮ!

1. Тут питання не в більше менше працюють, а в ефективності і в створеній доданій вартості. А працюють вони ефективніше і доданої вартостіт створюють в 10 а може й більше раз більше. А у нас багато хто використовує попередній ресурс (завод з СССР, руду, інші сировини). Хоч є і винятки у нас: те саме ІТ, та й в інших галузях є не гірші підприємства; і вчителі, які вчать потрібних речей в правильному місці також заробляють (про доцільність і ефективність нашої освіти я якось писав)Ну і крадуть у них менше, хоч також крадуть.2. Щодо Хрещатика, там ще треба розібратися скільки з боржників мертві душі чи підставні власники. Ну і можновладці платити не любдять ні колишні ні теперішні, ні з Хрещатика ні з інших елітних вулиць різних міст. Зрештою, хто правий побачимо весною.3. Щодо НБУ, то я писав про пятницю, як індикатор, там регулятор продавав а не купував.4. Про депозити, сезонні коливання курсу наразі затухають і стають більш зрозумілими. Зявляються ті, хто не перекидається між валютами і депо. Більше того, вирішують, що доцільніше покласти тут в грн, ніж в Польші в іншій валюті.Дякую за думки і профільну дискусію.