Вміло грав з метою поповнити свою зелену комору.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:38
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Додано: Нед 21 жов, 2018 17:05
кругообіг бабла в природі ©
... останні три роки гроші з банків перетікали більше в нерухомість/особливо в новобудови..... - а от цього року "гайки прикрутили", пішло подорожчання новобудів у хорошій локації.....- а в НЕ хорошій/або вторинка, як об'єкт інвестицій - людей з баблом - НЕ цікавить!
-... ще й %% по депо з літа почали рости...
(все імхо)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 21 жов, 2018 18:09
10/9/9
Тоже интересные мнения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 21 жов, 2018 18:25
1. Тут питання не в більше менше працюють, а в ефективності і в створеній доданій вартості. А працюють вони ефективніше і доданої вартостіт створюють в 10 а може й більше раз більше. А у нас багато хто використовує попередній ресурс (завод з СССР, руду, інші сировини). Хоч є і винятки у нас: те саме ІТ, та й в інших галузях є не гірші підприємства; і вчителі, які вчать потрібних речей в правильному місці також заробляють (про доцільність і ефективність нашої освіти я якось писав)
Ну і крадуть у них менше, хоч також крадуть.
2. Щодо Хрещатика, там ще треба розібратися скільки з боржників мертві душі чи підставні власники. Ну і можновладці платити не любдять ні колишні ні теперішні, ні з Хрещатика ні з інших елітних вулиць різних міст. Зрештою, хто правий побачимо весною.
3. Щодо НБУ, то я писав про пятницю, як індикатор, там регулятор продавав а не купував.
4. Про депозити, сезонні коливання курсу наразі затухають і стають більш зрозумілими. Зявляються ті, хто не перекидається між валютами і депо. Більше того, вирішують, що доцільніше покласти тут в грн, ніж в Польші в іншій валюті.
Дякую за думки і профільну дискусію.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 22 жов, 2018 09:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Та це якісь казочки для дітей, які розповідали при розвалі СРСР. Чути таке зараз, як повернутися на початок 90-х, просто смішно. Двірник, садівник, водій, санітарка, домогосподарка, як вони ТАМ можуть створювати в 10 разів більшу додану вартість і як вони можуть працювати в 10 разів ефективніше, мести вулиці в 20рук, чи обрізати кущі у 20 рук, чи керувати одразу 10 автобусами, чи працювати одразу в 10 лікарнях, чи бути слугою 10 господарів? Приклади можна продовжувати до нескінченності.
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:22
Это как Океан Солярис, помните фантастический роман Лема.
Почти единый живой организм, одни создают высокую добавленную стоимость, другие их обслуживают и получают определенную пропорцию оплаты от общей массы воды.
Если Океан слабенький, то и оплата всех категорий населения уменьшается пропорционально.
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:28
Да, прямопропорционально считать не получается.Именно эффект в общей слаженной системе.Но этот эффект даёт ...ну 1,5 ну 2 раза, но никак не 10.
ПС уже в трамвае писал по этому поводу кому то другому, повторюсь.В моей компании инженер работает ненормированный день до позднего вечера и с ночными подъёмами.Задания так и сыпятся и сроки уже вчера.Т е интенсивность и производительность очень высоки.Оплата в 1,5-2 раза выше средней ЗП.Это очень мало за такой труд, который ещё и квалифицированный, т к требует и общих знаний по высшей школе и специфических, получаемых в Германии, Норвегии и т д.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
|