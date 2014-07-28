Вміло грав з метою поповнити свою зелену комору.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 12:38
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Додано: Нед 21 жов, 2018 17:05
кругообіг бабла в природі ©
... останні три роки гроші з банків перетікали більше в нерухомість/особливо в новобудови..... - а от цього року "гайки прикрутили", пішло подорожчання новобудів у хорошій локації.....- а в НЕ хорошій/або вторинка, як об'єкт інвестицій - людей з баблом - НЕ цікавить!
-... ще й %% по депо з літа почали рости...
(все імхо)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 21 жов, 2018 18:09
10/9/9
Тоже интересные мнения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 21 жов, 2018 18:25
1. Тут питання не в більше менше працюють, а в ефективності і в створеній доданій вартості. А працюють вони ефективніше і доданої вартостіт створюють в 10 а може й більше раз більше. А у нас багато хто використовує попередній ресурс (завод з СССР, руду, інші сировини). Хоч є і винятки у нас: те саме ІТ, та й в інших галузях є не гірші підприємства; і вчителі, які вчать потрібних речей в правильному місці також заробляють (про доцільність і ефективність нашої освіти я якось писав)
Ну і крадуть у них менше, хоч також крадуть.
2. Щодо Хрещатика, там ще треба розібратися скільки з боржників мертві душі чи підставні власники. Ну і можновладці платити не любдять ні колишні ні теперішні, ні з Хрещатика ні з інших елітних вулиць різних міст. Зрештою, хто правий побачимо весною.
3. Щодо НБУ, то я писав про пятницю, як індикатор, там регулятор продавав а не купував.
4. Про депозити, сезонні коливання курсу наразі затухають і стають більш зрозумілими. Зявляються ті, хто не перекидається між валютами і депо. Більше того, вирішують, що доцільніше покласти тут в грн, ніж в Польші в іншій валюті.
Дякую за думки і профільну дискусію.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 22 жов, 2018 09:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Та це якісь казочки для дітей, які розповідали при розвалі СРСР. Чути таке зараз, як повернутися на початок 90-х, просто смішно. Двірник, садівник, водій, санітарка, домогосподарка, як вони ТАМ можуть створювати в 10 разів більшу додану вартість і як вони можуть працювати в 10 разів ефективніше, мести вулиці в 20рук, чи обрізати кущі у 20 рук, чи керувати одразу 10 автобусами, чи працювати одразу в 10 лікарнях, чи бути слугою 10 господарів? Приклади можна продовжувати до нескінченності.
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:22
Это как Океан Солярис, помните фантастический роман Лема.
Почти единый живой организм, одни создают высокую добавленную стоимость, другие их обслуживают и получают определенную пропорцию оплаты от общей массы воды.
Если Океан слабенький, то и оплата всех категорий населения уменьшается пропорционально.
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:28
Да, прямопропорционально считать не получается.Именно эффект в общей слаженной системе.Но этот эффект даёт ...ну 1,5 ну 2 раза, но никак не 10.
ПС уже в трамвае писал по этому поводу кому то другому, повторюсь.В моей компании инженер работает ненормированный день до позднего вечера и с ночными подъёмами.Задания так и сыпятся и сроки уже вчера.Т е интенсивность и производительность очень высоки.Оплата в 1,5-2 раза выше средней ЗП.Это очень мало за такой труд, который ещё и квалифицированный, т к требует и общих знаний по высшей школе и специфических, получаемых в Германии, Норвегии и т д.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:34
Есть такое понятие - общественная производительность труда.
Да дворник не может "мести вулиці в 20рук", а санитарка "працювати одразу в 10 лікарнях" (хотя, честно говоря, не видел на Западе дворников с метлой, уборка тоже механизирована, но не суть).
Но, вообще-то, в советские времена правильно разделяли сферу матер. производства и сферу услуг. ВВП создаётся и в сфере услуг, но главное всё же - материальное производство. Если товар не произведен (или его мало), то сфера услуг слабая (как и было в Союзе). А товара собственного производства у нас маловато. Основные экспортные продукты (зерно, руда, металл) вообще имеют низкую добавочную стоимость. Так что в сфере материального производства производительность труда на Западе существенно выше, во-первых, из-за большей технич. вооруженности и технологий, во-вторых, за счет более сложных товаров (с большей добав. стоимостью).
А сфере услуг достаются объедки со стола матер. производства. Только объедки могут быть разные - может быть красная икра, а могут быть картофельные очистки.
freeze написал это короче и более образно.
Vitl Всё то же самое относится к Вашему примеру инженера. Его индивидуальная интенсивность труда, возможно, и высокая, но общественная - низкая. Поэтому он и не имеет такую зарплату, как на Западе.
Кроме того, интенсивность и производительность - несколько разные вещи. Хорошо помню, как писал когда-то техпроцесс. Инженерного труда там было, может, 10%. Когда я писал тушью на кальке, выполняя работу копировщицы, и бегал сам делать синьки, интенсивность у меня была высокая, уходил, бывало, и в 10, и в 11, и даже в 12 часов (вечера), но производительность ...
Ещё, возможно, сказывается неравноценный товарообмен. Сырьё производить могут многие, поэтому оно дешёвое, а сложную технику могут производить только передовые страны (во всяком случае, им принадлежат технологии, конструкции и техника), поэтому могут держать несколько завышенные цены.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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