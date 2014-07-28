ЛАД Vitl Всё то же самое относится к Вашему примеру инженера. Его индивидуальная интенсивность труда, возможно, и высокая, но общественная - низкая. Поэтому он и не имеет такую зарплату, как на Западе. Кроме того, интенсивность и производительность - несколько разные вещи. Хорошо помню, как писал когда-то техпроцесс. Инженерного труда там было, может, 10%. Когда я писал тушью на кальке, выполняя работу копировщицы, и бегал сам делать синьки, интенсивность у меня была высокая, уходил, бывало, и в 10, и в 11, и даже в 12 часов (вечера), но производительность ...
- зарплата ниже совершенно не потому, что вы там намутили с определениями инд и общ, а именно потому, что не на ЗАПАДЕ - а кто то говорил, что интенс и произв это одинаковые вещи, или вы тут непонятно кому и что пытаетесь доказать.Я сказал, что у моих инженеров и то и другое, и оно не оценивается должно. - вы очень сильно ошибаетесь и совершенно не знаете какой процент в ввп составляет сфера услуг в развитых странах, рекомендую ознакомиться (это к предыдущему посту)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД Ну и, кстати, к нашему разговору с Vitl"ом о транше. Как видите, мы относительно спокойно прожили без решения о транше до середины октября, а без транша будем ещё до января. Так что пока остаюсь при своём мнении о преобладающем влиянии на курс цен на металлы и зерно и нефть-газ и наших внутр. причин. Займы будут более важны в след. году.
Да уж, если так мыслить, то мы прекрасно доживём без транша до того самого момента, когда полностью закончатся звр в ноль.Это может затянуться даже до 2020 года, теоретически.Нужно понимать то, что курс не соотв реалиям, т е тем же звр и состоянию экономики.Если курс удерживается искусственно, то выводы делать рано.Сейчас всё держится на том, что мы продолжаем сотрудничество с мвф...с траншем или без, пока что, но он будет и не один.Вы смоделируйте ситуацию, как я недавно писал, что мвф отказался иметь с нами дело.И подумайте что станет с курсом и почему.И не спасут коммоды никого, т к инвестор побежит, зная что валюты не будет.Вот и вся сложность.Т е не имеет значения был транш или будет, от этого сумма не изменится.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Ошибочно считается, что США очень много производят товаров и поэтому имеют самую сильную экономику. Сторонники этого утверждения Штаты путают с Китаем, у которого основная часть ВВП формируется именно за счет объемов экспортной продукции. В США дело обстоит иначе, экономика имеет следующую структуру по секторам: сфера услуг — 78%; промышленность — 21%; сельское хозяйство — 1%.
Vitl Простите, но в данном случае Вы не правы. Ваш инженер получает мало не потому, что он не на Западе (это чисто географический факт). Причина именно в значительно более низкой общественной производительности труда. Будет у нас такая же производительность, будет и высокая зарплата.
Согласен, что разница между интенсивностью и производительностью тривиальна. Не знаю, как работает инженер у вас, я просто привёл пример из своей жизни, когда интенсивность была очень высокая, а производительность ...
Прекрасно знаю, что на Западе сфера услуг составляет подавляющую долю в ВВП. Но я о ВВП не говорил. Но США великая держава именно благодаря материальному производству и Трамп не даром обеспокоился возвратом производства в США. И Ваш пример как раз очень хорош. При том, что с/х составляет всего 1% ВВП США, они на третьем месте (а ещё 4 года назад были на первом) по экспорту пшеницы, и их объем экспорта почти в 1,5 раза больше нашего https://latifundist.com/infographics/view/108, хотя у нас с/х заметно выше 1%. Именно колоссальный объем производства позволяет им иметь такую значительную сферу обслуживания, а никак не наоборот.
Vitl По траншу. Не надо утрировать и доводить мои слова до абсурда. Понятно, что при полном разрыве с МВФ дело закончилось бы дефолтом и задолго до того, как обнулились бы ЗВР. Но тянуть переговоры ещё можно было бы. Хотя риски всё время росли. Полностью согласен с Вами, что сегодняшний курс не соответствует реальному состоянию экономики и держится за счёт займов. Возможно, хотят потянуть несколько лет и за это время подтянуть экономику, чтобы избежать очередной глубокой девальвации.
P.s. Я нигде и никогда не писал о ненужности МВФ, если только не принимать решение о дефолте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД написав:Vitl По траншу. Не надо утрировать и доводить мои слова до абсурда. Понятно, что при полном разрыве с МВФ дело закончилось бы дефолтом и задолго до того, как обнулились бы ЗВР. Но тянуть переговоры ещё можно было бы. Хотя риски всё время росли. Полностью согласен с Вами, что сегодняшний курс не соответствует реальному состоянию экономики и держится за счёт займов. Возможно, хотят потянуть несколько лет и за это время подтянуть экономику, чтобы избежать очередной глубокой девальвации.
P.s. Я нигде и никогда не писал о ненужности МВФ, если только не принимать решение о дефолта.
Нет уж, при всём к вам большом уважении, намекну чтобы вы не напоминали личность Хрущёва, мол кукуруза это главное Наш спор и несогласие вполне отчётливы, и заключается в выяснении доминирующего определяющего курсового фактора.Далее
Как сообщает пресс-служба КМУ, одним из условий продолжения сотрудничества с партнерами, прежде всего МВФ, стало повышение цен на газ для населения. «Впрочем, это повышение стало значительно меньшим за первичные требования. У меня было два варианта — чтобы договориться о минимальном росте цен на газ и продолжить сотрудничество. Или войти в дефолт. Это банкротство страны. … Этого невозможно было допустить», — заявил Гройсман.
Ссылку давать не буду, надеюсь вы поверите, что это не я сам написал Так вот обратите внимание на конец цитаты.А теперь сделайте совсем не сложный вывод из этой цитаты с экстраполяцией на курс гривны.Т е чётко сказано, что дефолт и банкротство.Если вы не можете эти слова перевести в курс, то я вам подскажу - примерно 40-50 А металл и пшеница, как я когда то вам пояснял могут сдвинуть курс на 2-3 гривны в лучшем случае.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.