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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1103110411051106
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 14:57

ЛАД
Vitl Всё то же самое относится к Вашему примеру инженера. Его индивидуальная интенсивность труда, возможно, и высокая, но общественная - низкая. Поэтому он и не имеет такую зарплату, как на Западе.
Кроме того, интенсивность и производительность - несколько разные вещи. Хорошо помню, как писал когда-то техпроцесс. Инженерного труда там было, может, 10%. Когда я писал тушью на кальке, выполняя работу копировщицы, и бегал сам делать синьки, интенсивность у меня была высокая, уходил, бывало, и в 10, и в 11, и даже в 12 часов (вечера), но производительность ...

- зарплата ниже совершенно не потому, что вы там намутили с определениями инд и общ, а именно потому, что не на ЗАПАДЕ
- а кто то говорил, что интенс и произв это одинаковые вещи, или вы тут непонятно кому и что пытаетесь доказать.Я сказал, что у моих инженеров и то и другое, и оно не оценивается должно.
- вы очень сильно ошибаетесь и совершенно не знаете какой процент в ввп составляет сфера услуг в развитых странах, рекомендую ознакомиться (это к предыдущему посту) :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:05

ЛАД
Ну и, кстати, к нашему разговору с Vitl"ом о транше. Как видите, мы относительно спокойно прожили без решения о транше до середины октября, а без транша будем ещё до января. Так что пока остаюсь при своём мнении о преобладающем влиянии на курс цен на металлы и зерно и нефть-газ и наших внутр. причин. Займы будут более важны в след. году.

Да уж, если так мыслить, то мы прекрасно доживём без транша до того самого момента, когда полностью закончатся звр в ноль.Это может затянуться даже до 2020 года, теоретически.Нужно понимать то, что курс не соотв реалиям, т е тем же звр и состоянию экономики.Если курс удерживается искусственно, то выводы делать рано.Сейчас всё держится на том, что мы продолжаем сотрудничество с мвф...с траншем или без, пока что, но он будет и не один.Вы смоделируйте ситуацию, как я недавно писал, что мвф отказался иметь с нами дело.И подумайте что станет с курсом и почему.И не спасут коммоды никого, т к инвестор побежит, зная что валюты не будет.Вот и вся сложность.Т е не имеет значения был транш или будет, от этого сумма не изменится.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:14

Ошибочно считается, что США очень много производят товаров и поэтому имеют самую сильную экономику. Сторонники этого утверждения Штаты путают с Китаем, у которого основная часть ВВП формируется именно за счет объемов экспортной продукции. В США дело обстоит иначе, экономика имеет следующую структуру по секторам:
сфера услуг — 78%;
промышленность — 21%;
сельское хозяйство — 1%.

https://visasam.ru/emigration/canadausa/vvp-usa.html
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:53

Vitl
Простите, но в данном случае Вы не правы.
Ваш инженер получает мало не потому, что он не на Западе (это чисто географический факт). Причина именно в значительно более низкой общественной производительности труда. Будет у нас такая же производительность, будет и высокая зарплата.

Согласен, что разница между интенсивностью и производительностью тривиальна. Не знаю, как работает инженер у вас, я просто привёл пример из своей жизни, когда интенсивность была очень высокая, а производительность ...

Прекрасно знаю, что на Западе сфера услуг составляет подавляющую долю в ВВП. Но я о ВВП не говорил. Но США великая держава именно благодаря материальному производству и Трамп не даром обеспокоился возвратом производства в США. И Ваш пример как раз очень хорош. При том, что с/х составляет всего 1% ВВП США, они на третьем месте (а ещё 4 года назад были на первом) по экспорту пшеницы, и их объем экспорта почти в 1,5 раза больше нашего https://latifundist.com/infographics/view/108, хотя у нас с/х заметно выше 1%. Именно колоссальный объем производства позволяет им иметь такую значительную сферу обслуживания, а никак не наоборот.

P.s. По Украине, что сходу нашлось:
сфера услуг - 59,3%,
промышленность - 26,3%,
с/х - 14,4%.
https://businessviews.com.ua/ru/economy/id/uslugi-v-vvp-1551/ - по данным ЦРУ за 2016.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 22 жов, 2018 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:22

Vitl
По траншу.
Не надо утрировать и доводить мои слова до абсурда.
Понятно, что при полном разрыве с МВФ дело закончилось бы дефолтом и задолго до того, как обнулились бы ЗВР. Но тянуть переговоры ещё можно было бы. Хотя риски всё время росли.
Полностью согласен с Вами, что сегодняшний курс не соответствует реальному состоянию экономики и держится за счёт займов. Возможно, хотят потянуть несколько лет и за это время подтянуть экономику, чтобы избежать очередной глубокой девальвации.

P.s. Я нигде и никогда не писал о ненужности МВФ, если только не принимать решение о дефолте.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:18

  ЛАД написав:Vitl
По траншу.
Не надо утрировать и доводить мои слова до абсурда.
Понятно, что при полном разрыве с МВФ дело закончилось бы дефолтом и задолго до того, как обнулились бы ЗВР. Но тянуть переговоры ещё можно было бы. Хотя риски всё время росли.
Полностью согласен с Вами, что сегодняшний курс не соответствует реальному состоянию экономики и держится за счёт займов. Возможно, хотят потянуть несколько лет и за это время подтянуть экономику, чтобы избежать очередной глубокой девальвации.

P.s. Я нигде и никогда не писал о ненужности МВФ, если только не принимать решение о дефолта.


Нет уж, при всём к вам большом уважении, намекну чтобы вы не напоминали личность Хрущёва, мол кукуруза это главное :D Наш спор и несогласие вполне отчётливы, и заключается в выяснении доминирующего определяющего курсового фактора.Далее

Как сообщает пресс-служба КМУ, одним из условий продолжения сотрудничества с партнерами, прежде всего МВФ, стало повышение цен на газ для населения.
«Впрочем, это повышение стало значительно меньшим за первичные требования. У меня было два варианта — чтобы договориться о минимальном росте цен на газ и продолжить сотрудничество. Или войти в дефолт. Это банкротство страны. … Этого невозможно было допустить», — заявил Гройсман.

Ссылку давать не буду, надеюсь вы поверите, что это не я сам написал :) Так вот обратите внимание на конец цитаты.А теперь сделайте совсем не сложный вывод из этой цитаты с экстраполяцией на курс гривны.Т е чётко сказано, что дефолт и банкротство.Если вы не можете эти слова перевести в курс, то я вам подскажу - примерно 40-50 :D А металл и пшеница, как я когда то вам пояснял могут сдвинуть курс на 2-3 гривны в лучшем случае.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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