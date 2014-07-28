Додано: Пон 22 жов, 2018 15:05

ЛАД

Ну и, кстати, к нашему разговору с Vitl"ом о транше. Как видите, мы относительно спокойно прожили без решения о транше до середины октября, а без транша будем ещё до января. Так что пока остаюсь при своём мнении о преобладающем влиянии на курс цен на металлы и зерно и нефть-газ и наших внутр. причин. Займы будут более важны в след. году.



Да уж, если так мыслить, то мы прекрасно доживём без транша до того самого момента, когда полностью закончатся звр в ноль.Это может затянуться даже до 2020 года, теоретически.Нужно понимать то, что курс не соотв реалиям, т е тем же звр и состоянию экономики.Если курс удерживается искусственно, то выводы делать рано.Сейчас всё держится на том, что мы продолжаем сотрудничество с мвф...с траншем или без, пока что, но он будет и не один.Вы смоделируйте ситуацию, как я недавно писал, что мвф отказался иметь с нами дело.И подумайте что станет с курсом и почему.И не спасут коммоды никого, т к инвестор побежит, зная что валюты не будет.Вот и вся сложность.Т е не имеет значения был транш или будет, от этого сумма не изменится.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.