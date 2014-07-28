согласен, что у нас возможно всё, но пока для этого нет причин
курс налички строго следит за МБ
вчера начали 28,07/28,12-к обеду МБ откатил и наличка откатила на 28,04-28,08/09
сегодня с утра начинаем как вчера-посмотрим...ДС обещал на завтра движ
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Додано: Вів 23 жов, 2018 09:14
согласен, что у нас возможно всё, но пока для этого нет причин
курс налички строго следит за МБ
вчера начали 28,07/28,12-к обеду МБ откатил и наличка откатила на 28,04-28,08/09
сегодня с утра начинаем как вчера-посмотрим...ДС обещал на завтра движ
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Вів 23 жов, 2018 09:55
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Приветствую всех!
У меня скорректировались планы по ожидаемой девальвации на конец года - курс подрастет, но не так сильно, как например в прошлом году.
Я по роду своей деятельности каждый месяц строю планы (или корректирую их) на два месяца вперед. Если с текущими заказами частников и юрлиц планировать тяжело, то бюджетные заказы как раз поддаются точному планированию. Бюджет Днепра не подписал на период 15.11-31.12 мне ни одного объекта. Ссылаются на отсутствие денег в этом периоде - осваивать нечего.
Поэтому лично у меня основной приток бюджетных денег будет 15-30 ноября, но это всего 15% от общегодовой суммы полученных мною денег.
Хотя для сравнения - в прошлом году 40% всех бюджетных денег за год я получил с 20 по 30 декабря!
Додано: Вів 23 жов, 2018 10:44
SAndriy1
Спасибо! Очень полезная информация! В этом случае в сочетании со всякими траншами, действительно, сильного роста курса может не быть.
prodigy
В Харькове приём ниже 28,10-11 не опускался.
А причины для роста ... Да элементарно - большие погашения НДС, небольшой затык с поступлением экспортной валюты, ещё что-нибудь. Чем объяснялись прошлогодние осенние колебания курса?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Вів 23 жов, 2018 13:12
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Вів 23 жов, 2018 13:58
orest
Спасибо!
В действительности ситуация ещё лучше, чем пишет Шапран.
По урожаю результаты оказались выше, чем оценка, кот. он пользовался. Вчера давал цитату в трамвае viewtopic.php?p=4479992#p4479992 или ссылка на сообщение УНИАН о новом прогнозе Минагропрода
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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