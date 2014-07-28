Додано: Вів 23 жов, 2018 09:55

Приветствую всех!

У меня скорректировались планы по ожидаемой девальвации на конец года - курс подрастет, но не так сильно, как например в прошлом году.

Я по роду своей деятельности каждый месяц строю планы (или корректирую их) на два месяца вперед. Если с текущими заказами частников и юрлиц планировать тяжело, то бюджетные заказы как раз поддаются точному планированию. Бюджет Днепра не подписал на период 15.11-31.12 мне ни одного объекта. Ссылаются на отсутствие денег в этом периоде - осваивать нечего.

Поэтому лично у меня основной приток бюджетных денег будет 15-30 ноября, но это всего 15% от общегодовой суммы полученных мною денег.

Хотя для сравнения - в прошлом году 40% всех бюджетных денег за год я получил с 20 по 30 декабря!