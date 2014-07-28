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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1104110511061107
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:14

  ЛАД написав:prodigy
Вполне допускаю. Я и в прошлый раз писал, что вряд ли будет моя цифра. Но уже пора бы расти. Посмотрим. В принципе у нас все возможно. За 7 торг. сессий вырасти на 40-50 коп. как раз плюнуть. Да ещё при резком росте МБ нал может обогнать МБ.


согласен, что у нас возможно всё, но пока для этого нет причин

курс налички строго следит за МБ
вчера начали 28,07/28,12-к обеду МБ откатил и наличка откатила на 28,04-28,08/09

сегодня с утра начинаем как вчера-посмотрим...ДС обещал на завтра движ
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Приветствую всех!
У меня скорректировались планы по ожидаемой девальвации на конец года - курс подрастет, но не так сильно, как например в прошлом году.
Я по роду своей деятельности каждый месяц строю планы (или корректирую их) на два месяца вперед. Если с текущими заказами частников и юрлиц планировать тяжело, то бюджетные заказы как раз поддаются точному планированию. Бюджет Днепра не подписал на период 15.11-31.12 мне ни одного объекта. Ссылаются на отсутствие денег в этом периоде - осваивать нечего.
Поэтому лично у меня основной приток бюджетных денег будет 15-30 ноября, но это всего 15% от общегодовой суммы полученных мною денег.
Хотя для сравнения - в прошлом году 40% всех бюджетных денег за год я получил с 20 по 30 декабря!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:44

SAndriy1
Спасибо! Очень полезная информация! В этом случае в сочетании со всякими траншами, действительно, сильного роста курса может не быть.

prodigy
В Харькове приём ниже 28,10-11 не опускался.
А причины для роста ... Да элементарно - большие погашения НДС, небольшой затык с поступлением экспортной валюты, ещё что-нибудь. Чем объяснялись прошлогодние осенние колебания курса?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:12

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

https://newsone.ua/news/economics/kakie ... -hoda.html
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:58

orest
Спасибо!
В действительности ситуация ещё лучше, чем пишет Шапран.
По урожаю результаты оказались выше, чем оценка, кот. он пользовался. Вчера давал цитату в трамвае viewtopic.php?p=4479992#p4479992 или ссылка на сообщение УНИАН о новом прогнозе Минагропрода https://economics.unian.ua/agro/10307853-minagroprod-pidvishchiv-prognoz-vrozhayu-zernovih-v-2018-roci.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 16:28

  freeze написав:
  Vitl написав:Т е чётко сказано, что дефолт и банкротство.Если вы не можете эти слова перевести в курс, то я вам подскажу - примерно 40-50


Имхо, курс 50 - невозможно не экономическим, а по физиологическим причинам, опять 50 долларов пенсия, 17000 газ, 180 средняя зарплата, прожить даже теоретически невозможно, что опять Голодомор, а где коммунисты? И что тогда делать?
Тогда надо будет всей верхушки власти поступить вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=RCsUiOXjLjU

Выкрутятся, этот хаос никому не нужен, подкинут деньжат, Украина в свете выхода США из противоракетного договора приобретает особое значение, Трамп вряд ли хочет возвращения Украины в сферу влияния России, а за это надо немного платить.


1 - мы ведь говорим о возможном банкротстве и дефолте.Тогда цифра вполне реальная,и более того оптимистическая.Без дефолта конечно нереальная.
2 - то, что Украина опустилась на последнее место в Европе по доходам, несколько развязывает руки к снижению этих доходов и далее.Какая разница теперь в последнем месте , что пенсия 50-70 или 100 баксов.Особенно, если предположить, что снижение может быть импульсным с откатом назад.
Востаннє редагувалось Vitl в Вів 23 жов, 2018 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 16:31

ЛАД
Насчёт Никиты Сергеевича не понял. :)

Ещё раз соглашаюсь с вами насчёт временных рамок, в которых разные факторы начнут действовать.
По поводу НС это конечно шутка, доля юмора не помешает, т к он придавал большое значение сх.Т е зерновые факторы влияния на курс :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 16:38

  orest написав:https://newsone.ua/news/economics/kakie-faktory-budut-vlijat-na-kurs-dollara-v-ukraine-do-kontsa-2018-hoda.html


Скока многа букаф.А смысл полностью теряется при понимании того, что Украина живёт в долг.Да, если нам будут постоянно вводить инъекцию долговой иглой, то конечно курс будет стоять на месте и немного колебаться.Но даже при этом подходит час расплаты, т к текущие долги начнуть стягивать удавку.И очень скоро.Звр упадут и особенно собственная составляющая.Однозначно для курса это будет сигналом вверх.Разговоры о 30 в этом году преждевременны, а вот следующий вполне может порадовать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 16:39

[quote="4480162:ЛАД"]SAndriy1
Спасибо! Очень полезная информация! В этом случае в сочетании со всякими траншами, действительно, сильного роста курса может не быть.

Присоединяюсь.Хоть и без конкретики, но это то, что действительно может влиять на курс и отличается от прошлых лет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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