Додано: Вів 23 жов, 2018 16:39

[quote="4480162:ЛАД"]SAndriy1

Спасибо! Очень полезная информация! В этом случае в сочетании со всякими траншами, действительно, сильного роста курса может не быть.



Присоединяюсь.Хоть и без конкретики, но это то, что действительно может влиять на курс и отличается от прошлых лет.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.