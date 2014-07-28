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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1105110611071108
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:04

  Vitl написав:.....Разговоры о 30 в этом году преждевременны, а вот следующий вполне может порадовать.

Легко могу себе представить курс 30 даже в этом-начале следующего года даже с траншем при неблагоприятных прочих факторах. Больше опасался курсов порядка 35 и выше.
Но можно пофантазировать?
Предположим, появляется лидер с хорошей командой и серьёзной экономико-политич. программой. Полученных в начале след. года траншей и займов по евробондам хватит на ближайшие пару лет. За это время в стране проводятся решительные реформы, в результате кот. к нам начинается приток инвестиций, темпы роста ВВП (реальные) становятся 5-6 (7 :shock: )%, курс устаканивается на 30 или чуть выше и начинается рост реальных доходов населения, обеспеченный ростом производства, а не админмерами.
Краси-и-и-во ...
Перечитал, почему-то вспомнил Нью-Васюки. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:50

  ЛАД написав:
  Vitl написав:.....Разговоры о 30 в этом году преждевременны, а вот следующий вполне может порадовать.

Легко могу себе представить курс 30 даже в этом-начале следующего года даже с траншем при неблагоприятных прочих факторах. Больше опасался курсов порядка 35 и выше.
Но можно пофантазировать?
Предположим, появляется лидер с хорошей командой и серьёзной экономико-политич. программой. Полученных в начале след. года траншей и займов по евробондам хватит на ближайшие пару лет. За это время в стране проводятся решительные реформы, в результате кот. к нам начинается приток инвестиций, темпы роста ВВП (реальные) становятся 5-6 (7 :shock: )%, курс устаканивается на 30 или чуть выше и начинается рост реальных доходов населения, обеспеченный ростом производства, а не админмерами.
Краси-и-и-во ...
Перечитал, почему-то вспомнил Нью-Васюки. :)


Сейчас опасный момент для государства.Как отмечал, последнее место по доходам даёт возможность похода ещё ниже без изменения этого места :( И предвыборные манипуляции вполне могут быть направлены на дестабилизацию курса или оппозицией или правящими.Поэтому колебания курса очень даже реальны.
ПС насчёт - народ не выдержит...в начале года все мои знакомые были уже уверены в курсе 30+ без всякой паники.Но за почти год случилась другая проблема -жёсткая инфляция.И теперь повышение курса бы и ничего. да если инфляция пойдёт выше, то вот это народ может и не выдержать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:37

  Vitl написав:......
насчёт - народ не выдержит...в начале года все мои знакомые были уже уверены в курсе 30+ без всякой паники.Но за почти год случилась другая проблема -жёсткая инфляция.И теперь повышение курса бы и ничего. да если инфляция пойдёт выше, то вот это народ может и не выдержать.

Курс 30+ это мелочи. Я боялся 35+. И опять же - не самой цифры, а связанного с ней роста цен.
Так что вполне согласен с Вами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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  #<1 ... 1105110611071108
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