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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1105110611071108
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:04

  Vitl написав:.....Разговоры о 30 в этом году преждевременны, а вот следующий вполне может порадовать.

Легко могу себе представить курс 30 даже в этом-начале следующего года даже с траншем при неблагоприятных прочих факторах. Больше опасался курсов порядка 35 и выше.
Но можно пофантазировать?
Предположим, появляется лидер с хорошей командой и серьёзной экономико-политич. программой. Полученных в начале след. года траншей и займов по евробондам хватит на ближайшие пару лет. За это время в стране проводятся решительные реформы, в результате кот. к нам начинается приток инвестиций, темпы роста ВВП (реальные) становятся 5-6 (7 :shock: )%, курс устаканивается на 30 или чуть выше и начинается рост реальных доходов населения, обеспеченный ростом производства, а не админмерами.
Краси-и-и-во ...
Перечитал, почему-то вспомнил Нью-Васюки. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:50

  ЛАД написав:
  Vitl написав:.....Разговоры о 30 в этом году преждевременны, а вот следующий вполне может порадовать.

Легко могу себе представить курс 30 даже в этом-начале следующего года даже с траншем при неблагоприятных прочих факторах. Больше опасался курсов порядка 35 и выше.
Но можно пофантазировать?
Предположим, появляется лидер с хорошей командой и серьёзной экономико-политич. программой. Полученных в начале след. года траншей и займов по евробондам хватит на ближайшие пару лет. За это время в стране проводятся решительные реформы, в результате кот. к нам начинается приток инвестиций, темпы роста ВВП (реальные) становятся 5-6 (7 :shock: )%, курс устаканивается на 30 или чуть выше и начинается рост реальных доходов населения, обеспеченный ростом производства, а не админмерами.
Краси-и-и-во ...
Перечитал, почему-то вспомнил Нью-Васюки. :)


Сейчас опасный момент для государства.Как отмечал, последнее место по доходам даёт возможность похода ещё ниже без изменения этого места :( И предвыборные манипуляции вполне могут быть направлены на дестабилизацию курса или оппозицией или правящими.Поэтому колебания курса очень даже реальны.
ПС насчёт - народ не выдержит...в начале года все мои знакомые были уже уверены в курсе 30+ без всякой паники.Но за почти год случилась другая проблема -жёсткая инфляция.И теперь повышение курса бы и ничего. да если инфляция пойдёт выше, то вот это народ может и не выдержать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:37

  Vitl написав:......
насчёт - народ не выдержит...в начале года все мои знакомые были уже уверены в курсе 30+ без всякой паники.Но за почти год случилась другая проблема -жёсткая инфляция.И теперь повышение курса бы и ничего. да если инфляция пойдёт выше, то вот это народ может и не выдержать.

Курс 30+ это мелочи. Я боялся 35+. И опять же - не самой цифры, а связанного с ней роста цен.
Так что вполне согласен с Вами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:06

  ЛАД написав:
  Vitl написав:
  freeze написав:.........
Имхо, курс 50 - невозможно не экономическим, а по физиологическим причинам, опять 50 долларов пенсия, 17000 газ, 180 средняя зарплата, прожить даже теоретически невозможно ...


1 - мы ведь говорим о возможном банкротстве и дефолте.Тогда цифра вполне реальная,и более того оптимистическая.Без дефолта конечно нереальная.
2 - то, что Украина опустилась на последнее место в Европе по доходам, несколько развязывает руки к снижению этих доходов и далее.Какая разница теперь в последнем месте , что пенсия 50-70 или 100 баксов.Особенно, если предположить, что снижение может быть импульсным с откатом назад.

Да, цифра реальная. Но ...
Тут freeze прав - народ уже может не выдержать.
Сегодня в трамвае писал:
Сегодня не 90-е, когда при низких ценах на госуслуги (ЖКХ, гортранспорт и пр.) можно было прожить на 20-30 долларов, а 100 долларов считались весьма приличной цифрой. К концу следующего года, думаю, около 200 долларов будет уходить только на ЖКХ.

Остаются 3 выхода:
1. соглашаться на любые требования МВФ и пр., чтобы избежать дефолта;
2. посадить на дотации 90% населения (только где взять деньги на это?);
3. паковать чемоданы (керманычам) и срочно валить из страны.


3.Только не через Румынскую границу (не повторяйте ошибок Остапа Бендера)

а если без шуток-на ближайшие 10 лет не вижу перспективы серьезного экономического-технического прорыва,
больше шансов скатиться до уровня Приднестровья
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:46

Курс растёт, с намёком ещё и на дальнейший рост.Обвалисты близки к победе.А такие как я гривнепатриоты остаются позади со своими пожеланиями по укреплению нацвалюты.Ну ничё, время ещё есть. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:14

  Vitl написав:... А такие как я гривнепатриоты ...

:lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:22

  ЛАД написав:
  Vitl написав:... А такие как я гривнепатриоты ...

:lol:


Временные.Ой, кратковременные, до 31го числа :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:25

Ну уж не знаю, я ошибся.А Орест столько факторов гривнеукрепляжа написал был.Скорее всего ещё не время.Может к НГ или в январе как бабахнут 26 и все валютные барыги шокированы будут :shock:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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