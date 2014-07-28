Додано: Вів 23 жов, 2018 19:50

ЛАД написав: Vitl написав: .....Разговоры о 30 в этом году преждевременны, а вот следующий вполне может порадовать. .....Разговоры о 30 в этом году преждевременны, а вот следующий вполне может порадовать.

Легко могу себе представить курс 30 даже в этом-начале следующего года даже с траншем при неблагоприятных прочих факторах. Больше опасался курсов порядка 35 и выше.

Но можно пофантазировать?

Предположим, появляется лидер с хорошей командой и серьёзной экономико-политич. программой. Полученных в начале след. года траншей и займов по евробондам хватит на ближайшие пару лет. За это время в стране проводятся решительные реформы, в результате кот. к нам начинается приток инвестиций, темпы роста ВВП (реальные) становятся 5-6 (7 )%, курс устаканивается на 30 или чуть выше и начинается рост реальных доходов населения, обеспеченный ростом производства, а не админмерами.

Краси-и-и-во ...

Перечитал, почему-то вспомнил Нью-Васюки. Легко могу себе представить курс 30 даже в этом-начале следующего года даже с траншем при неблагоприятных прочих факторах. Больше опасался курсов порядка 35 и выше.Но можно пофантазировать?Предположим, появляется лидер с хорошей командой и серьёзной экономико-политич. программой. Полученных в начале след. года траншей и займов по евробондам хватит на ближайшие пару лет. За это время в стране проводятся решительные реформы, в результате кот. к нам начинается приток инвестиций, темпы роста ВВП (реальные) становятся 5-6 (7)%, курс устаканивается на 30 или чуть выше и начинается рост реальных доходов населения, обеспеченный ростом производства, а не админмерами.Краси-и-и-во ...Перечитал, почему-то вспомнил Нью-Васюки.

Сейчас опасный момент для государства.Как отмечал, последнее место по доходам даёт возможность похода ещё ниже без изменения этого местаИ предвыборные манипуляции вполне могут быть направлены на дестабилизацию курса или оппозицией или правящими.Поэтому колебания курса очень даже реальны.ПС насчёт - народ не выдержит...в начале года все мои знакомые были уже уверены в курсе 30+ без всякой паники.Но за почти год случилась другая проблема -жёсткая инфляция.И теперь повышение курса бы и ничего. да если инфляция пойдёт выше, то вот это народ может и не выдержать.