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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1106110711081109
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:13

Между тем, курс идёт вперёд.Сложно сказать, почему, кроме сезонности.Т е в это время в большинстве он поднимался и всё тут.Не сработал фактор 20х чисел, стремление ставки вверх.(ещё не читал ззззз, как он прокомм.что там сегодня), рост экспорта в виде всплеска.Плюс всё то, о чём написал Орест...А курс нифига, вверх :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:38

А на чём гривне укрепляться?
1. Торговый баланс летит в пропасть
2. Пром. производство падает
3. Чиновники на низком старте перед дерибаном бюджета. Многие громады держали деньги на депозитах почти год, чтоб сейчас потратить больше. Т.е. сейчас неравномерно выльется огромная сумма, плюс проценты.
4. Выборы, и предвыборный популизм.
5. МВФ пока только наблюдает.
6. Вывод дивидендов нерезами?
7. Повышение ставок и сокращение баланса ФРС. Т.е. денег становится меньше, и получить их сложнее.

8. Всякие форсмажоры, типа "птннападьот", или новый майдан, или обвал бирж не исключены. Это как-то забывается.

Так на чём оптимизм? На том, что кукуруза ур**? Или на переводах заробитчан? Или "томас" наколдует полные резервы валюты, или вернёт взорванные слады боеприпасов? Это просто смешно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:46

  Vitl написав:
  ЛАД написав:...
В трамвае не помню кто обещал 26+ к НГ (или сразу после?).
Присоединяйтесь. :)


Ну как же вы не помните Алекса2006 с его 26,ХХ(99) :D ...

Да нет. 2006 - это стандарт. Об этом даже не говорю. Кто-то другой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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  #<1 ... 1106110711081109
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