Додано: Чет 25 жов, 2018 12:38

А на чём гривне укрепляться?

1. Торговый баланс летит в пропасть

2. Пром. производство падает

3. Чиновники на низком старте перед дерибаном бюджета. Многие громады держали деньги на депозитах почти год, чтоб сейчас потратить больше. Т.е. сейчас неравномерно выльется огромная сумма, плюс проценты.

4. Выборы, и предвыборный популизм.

5. МВФ пока только наблюдает.

6. Вывод дивидендов нерезами?

7. Повышение ставок и сокращение баланса ФРС. Т.е. денег становится меньше, и получить их сложнее.



8. Всякие форсмажоры, типа "птннападьот", или новый майдан, или обвал бирж не исключены. Это как-то забывается.



Так на чём оптимизм? На том, что кукуруза ур**? Или на переводах заробитчан? Или "томас" наколдует полные резервы валюты, или вернёт взорванные слады боеприпасов? Это просто смешно

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин