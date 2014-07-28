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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1107110811091110
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:41

  ЛАД написав:
  Vitl написав:Началось обсуждение займа в трамвае.Да уж, выводы очень печальные.дети нам не простят.

При таких делах их, возможно, всё это не будет особо волновать - как пишут в опросах на некоторых сайтах: "С интересом наблюдаю из Европы".
Вон freeze писал, что у него уже много родственников где-то "там". Да и заробитчан становится всё больше.


Думаю, что у новых керманычей найдутся мозги запретить выезд, т к это подрывает практически всё в стране.Малая выгода с огромным убытком.Как до сих пор это вообще процветает, маразм.Как можно при этом выкрикивать патриотические лозунги. :mrgreen:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:42

Можем не успеть...я это, о курсе, кот начал падать и очень уверенно.До 27,80 можем не успеть к 31му. а вот к сл пятнице в самый раз. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Думаю, что у новых керманычей найдутся мозги запретить выезд


Что и кому запретить? Пересичным типа нас с тобой? Ты предлагаешь устроить концлагерь или зону в рамках Украины?

Запретить выезд папереджникам - это хорошая идея...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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