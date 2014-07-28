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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:41
ЛАД написав: Vitl написав:
Началось обсуждение займа в трамвае.Да уж, выводы очень печальные.дети нам не простят.
При таких делах их, возможно, всё это не будет особо волновать - как пишут в опросах на некоторых сайтах: "С интересом наблюдаю из Европы".
Вон freeze писал, что у него уже много родственников где-то "там". Да и заробитчан становится всё больше.
Думаю, что у новых керманычей найдутся мозги запретить выезд, т к это подрывает практически всё в стране.Малая выгода с огромным убытком.Как до сих пор это вообще процветает, маразм.Как можно при этом выкрикивать патриотические лозунги.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:42
Можем не успеть...я это, о курсе, кот начал падать и очень уверенно.До 27,80 можем не успеть к 31му. а вот к сл пятнице в самый раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:55
Vitl написав:
Думаю, что у новых керманычей найдутся мозги запретить выезд
Что и кому запретить? Пересичным типа нас с тобой? Ты предлагаешь устроить концлагерь или зону в рамках Украины?
Запретить выезд папереджникам - это хорошая идея...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:56
Vitl написав:
Можем не успеть...я это, о курсе, кот начал падать и очень уверенно.До 27,80 можем не успеть к 31му. а вот к сл пятнице в самый раз.
я тоже так подумал...в вместо грандиозных планов скинул на хлебушек по 28,20 пока курс окончательно не просел до 28
до 31-го осталось 3 торговых дня -думаю боковик
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:15
Vitl написав:
Можем не успеть...я это, о курсе, кот начал падать и очень уверенно.До 27,80 можем не успеть к 31му. а вот к сл пятнице в самый раз.
Рано радуетесь!
Судя по цифрам, кот. приводил zzzzzz по возмешению НДС, осталось ещё неск. млрд. Если их вкинут, то возможны неожиданности.Очкарик
С появлением! Работу, надеюсь, разгребли успешно?
Vitl писал(а):
Думаю, что у новых керманычей найдутся мозги запретить выезд
Что и кому запретить? Пересичным типа нас с тобой? Ты предлагаешь устроить концлагерь или зону в рамках Украины?
Запретить, конечно, сложно. Не запретить - путь в пропасть. Какой выход?
Кроме того, заробитчане - валюта сегодня, работники в Украине - доходы когда-то в перспективе (и то, если оправдаются мои фантазии во вторник вечером
).
Мы, как всегда, создаём проблемы, чтобы потом с ними бороться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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