Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:55

ОчкарикVitl писал(а):Думаю, что у новых керманычей найдутся мозги запретить выездЧто и кому запретить? Пересичным типа нас с тобой? Ты предлагаешь устроить концлагерь или зону в рамках Украины?Запретить, конечно, сложно. Не запретить - путь в пропасть. Какой выход?Кроме того, заробитчане - валюта сегодня, работники в Украине - доходы когда-то в перспективе (и то, если оправдаются мои фантазии во вторник вечером).Мы, как всегда, создаём проблемы, чтобы потом с ними бороться.Ну ладно, товарищи, не воспринимайте всё дословно.Не запретить, а регулировать.Хотя бы.Если условия регулирования позволяют, то езжай себе на здоровье.А вот условия нужно продумать без ущерба для страны. Путь в пропасть именно сейчас.Да, отдельно взятая личность может и улучшит своё положение, а страна в целомНаша страна, а не та , в которую уедут.Мне казалось, что это понятно каждому.Ну давайте все трудоспособные уедут на лучшую оплату, а пенсию мы за какой счёт собрались получатьМне в который раз напомнить, что валютные поступления заробитчан не есть доходы государства.Они лишь наполняют валютой как товаром, который нужно купить.Но чтобы купить кто то должен создать прибыль в гривне хотя бы.Регуляция должна быть в первую очередь в налогообложении.Хочешь там зарабатывать, плати налог и тут и там.Далее учесть нужды государства.Работодатель должен подробно дать отчёт , на какую работу он берёт человека.А по месту тогда решать, не требуется ли у нас такой труд.ПС я конечно сейчас выступил просто как гражданин своего государства.А если посмотреть с корыстной т з, то понятно, что каждый хочет урвать.