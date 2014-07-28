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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1107110811091110
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:41

  ЛАД написав:
  Vitl написав:Началось обсуждение займа в трамвае.Да уж, выводы очень печальные.дети нам не простят.

При таких делах их, возможно, всё это не будет особо волновать - как пишут в опросах на некоторых сайтах: "С интересом наблюдаю из Европы".
Вон freeze писал, что у него уже много родственников где-то "там". Да и заробитчан становится всё больше.


Думаю, что у новых керманычей найдутся мозги запретить выезд, т к это подрывает практически всё в стране.Малая выгода с огромным убытком.Как до сих пор это вообще процветает, маразм.Как можно при этом выкрикивать патриотические лозунги. :mrgreen:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:42

Можем не успеть...я это, о курсе, кот начал падать и очень уверенно.До 27,80 можем не успеть к 31му. а вот к сл пятнице в самый раз. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Думаю, что у новых керманычей найдутся мозги запретить выезд


Что и кому запретить? Пересичным типа нас с тобой? Ты предлагаешь устроить концлагерь или зону в рамках Украины?

Запретить выезд папереджникам - это хорошая идея...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:56

  Vitl написав:Можем не успеть...я это, о курсе, кот начал падать и очень уверенно.До 27,80 можем не успеть к 31му. а вот к сл пятнице в самый раз. :D


я тоже так подумал...в вместо грандиозных планов скинул на хлебушек по 28,20 пока курс окончательно не просел до 28

до 31-го осталось 3 торговых дня -думаю боковик
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:15

  Vitl написав:Можем не успеть...я это, о курсе, кот начал падать и очень уверенно.До 27,80 можем не успеть к 31му. а вот к сл пятнице в самый раз. :D

Рано радуетесь! :)
Судя по цифрам, кот. приводил zzzzzz по возмешению НДС, осталось ещё неск. млрд. Если их вкинут, то возможны неожиданности.

Очкарик
С появлением! Работу, надеюсь, разгребли успешно?
Vitl писал(а):
Думаю, что у новых керманычей найдутся мозги запретить выезд

Что и кому запретить? Пересичным типа нас с тобой? Ты предлагаешь устроить концлагерь или зону в рамках Украины?

Запретить, конечно, сложно. Не запретить - путь в пропасть. Какой выход?
Кроме того, заробитчане - валюта сегодня, работники в Украине - доходы когда-то в перспективе (и то, если оправдаются мои фантазии во вторник вечером :) ).
Мы, как всегда, создаём проблемы, чтобы потом с ними бороться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:55

ЛАД
Очкарик
Vitl писал(а):
Думаю, что у новых керманычей найдутся мозги запретить выезд

Что и кому запретить? Пересичным типа нас с тобой? Ты предлагаешь устроить концлагерь или зону в рамках Украины?

Запретить, конечно, сложно. Не запретить - путь в пропасть. Какой выход?
Кроме того, заробитчане - валюта сегодня, работники в Украине - доходы когда-то в перспективе (и то, если оправдаются мои фантазии во вторник вечером :) ).
Мы, как всегда, создаём проблемы, чтобы потом с ними бороться.

Ну ладно, товарищи, не воспринимайте всё дословно.Не запретить, а регулировать.Хотя бы.Если условия регулирования позволяют, то езжай себе на здоровье.А вот условия нужно продумать без ущерба для страны. Путь в пропасть именно сейчас.Да, отдельно взятая личность может и улучшит своё положение, а страна в целом :?: Наша страна, а не та , в которую уедут.Мне казалось, что это понятно каждому.Ну давайте все трудоспособные уедут на лучшую оплату, а пенсию мы за какой счёт собрались получать :?: Мне в который раз напомнить, что валютные поступления заробитчан не есть доходы государства.Они лишь наполняют валютой как товаром, который нужно купить.Но чтобы купить кто то должен создать прибыль в гривне хотя бы.
Регуляция должна быть в первую очередь в налогообложении.Хочешь там зарабатывать, плати налог и тут и там.Далее учесть нужды государства.Работодатель должен подробно дать отчёт , на какую работу он берёт человека.А по месту тогда решать, не требуется ли у нас такой труд.
ПС я конечно сейчас выступил просто как гражданин своего государства.А если посмотреть с корыстной т з, то понятно, что каждый хочет урвать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:44

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Ще частина валюти скомуніждженої і зкомсомоленої олігархами, повернулася в країну (про що не раз писав раніше). Питання під які відсотки і на яких умовах – уже приблизно восьме. По цих сумах можна і дефолт оголосити, якщо раптом щось. Але цих сум поки достатньо для забезпечення стабільності. Наступний сеанс – Центренерго (уважно треба буде слідкувати за власником коштів для розуміння подальшого розвитку подій). Ще ось така думка: тепер ніби прийдеться «свою» схематозну грн. конвертувати в свою валюту. По якому курсу це вигідніше робити, якщо таки підуть на такий крок? Отож бо. Таки вище 29 в ЦЬОМУ році не бачу. Мета – стабільність.
Щодо піку наступного року, який буде пов'язаний з накладанням перекосів попиту-пропозиції валюти через тривалі Різдвяно-новорічні вихідні і конвертацією святкової виручки, то він, поки, поміщається в 30. Очевидно, що штучні маніпуляції, які можуть бути застосовані бізнесово-політичними групами металургійного толку можуть розігнати його і на гривню-дві вище. Але чи будуть передумови і семі дії ще не зрозуміло.
Все власна думка, без претензії на істинну.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:08

orest

Привет.Да, уровень манипуляций всё растёт и соверщенствуется.Смотрю на это всё и явно вижу. что за счёт страны, за счёт населения обогащаются.Ни в коем случае я не за Януковича, но его золотой батон и рядом не стоял.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:49

Vitl
я конечно сейчас выступил просто как гражданин своего государства

Вашу гражданскую позицию понимаю и поддерживаю, но реальных путей решения, к сожалению, не вижу.
Собственно, об этом и писал.
явно вижу. что за счёт страны, за счёт населения обогащаются.Ни в коем случае я не за Януковича, но его золотой батон и рядом не стоял.

jump час назад в трамвае:
"Я перевів гроші мамі в Америку. Вона там живе з 2006 чи 2008 року, більше десяти років точно. Якщо я програю апеляцію у 8 млрд гривень проти мене, то що трапиться з моїм майном тут?" — запитав Коболєв.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi%20...%20remiyu.htm

Прочитал, пришёл в дикий восторг. :evil:
Я категорический противник тов. Сталина и его методов, но, читая такое, понимаю людей, с тоской вспоминающих о нём. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:18

ЛАД
Я категорический противник тов. Сталина и его методов, но, читая такое, понимаю людей, с тоской вспоминающих о нём.

Дело не в конкретном Сталине или ещё ком то.давно пора применить строгие(суровые) методы борьбы с тем и теми . где обычные методы не работают.Не буду врать. но в голове застрял рассказ, как в фаш Германии отучили ездить зайцем, может неправда...Вывели из трамвая безбилетников и расстреляли.всё, пипец, сразу все стали ездить с билетами,что и требовалось доказать, проще простого.
Ну это перебор конечно такое наказание за такое преступление.Но вот в чине казнь за коррупцию и взятку. почему бы у нас не решить эту главную проблему.и т д.нужно менять методы.А ччтобы их поменять нужно поменять меняльщиков.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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