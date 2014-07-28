Додано: Суб 27 жов, 2018 08:57

Вітаю всіх.

1 Що стосується заробітчанства: риба шукає де глибше а людина де краще, і з цим нічого не зробиш. Будуть умови буде розмова. І справа не втому, щоб держава щось створила, головне, щоб ті 3,14дарасюки не заважали. Кожен довго думає і зважує перед виїздом. Багато би працювало тут і дало б заробити біля себе, якби була можливість.

2 З корупцією все зрозуміло всім і давно. Протягом десятків років жодних змін, крім росту "тарифів". Чи прийдуть зміни в наступному році? Побачимо...

3 Щодо курсу, вчора один аргумент навів. З огляду на те, що основним джерелом валюти для бюджету і схематозників залишається валюта заробітчан, заначки, і експортна виручка малих і середніх - будуть старатися викупити дешевше.



Всі решта фундаменти поки фігня. Промвиробництво і транспортні перевезення падають, чи ростуть в межах похибки, а експорт росте, економіка росте і хто чимось займається мусить це відчувати. Тінь процвітає. Маємо дві реальності, дві правди, двійні стандарти. Треба вибирати справді важливе.

П.С. Підтягнути курс до мого прогнозу наступного тижня може ПДВ. Але, компенсовують від 7 млрд до 10-12, біля 5 уже компенсували 2-3 можуть і суттєво не вплинути. Тим більше, є сигнал, що валюти достатньо, ціна падає, треба встигнути продати... На листопад є ще фактор росту вартості долара в світі по причині повернення в економіку США, закінчення фінроку, фіксації прибутку.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.