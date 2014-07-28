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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1108110911101111
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 08:34

Прочитал, пришёл в дикий восторг. :evil:
Я категорический противник тов. Сталина и его методов, но, читая такое, понимаю людей, с тоской вспоминающих о нём. :)[/quote]

Приветствую всех!
Я , как человек ходящий по земле (а не олигарх или космонавт), хочу вам сказать, что иммиграция на сегодняшний день вышла на новый уровень! Первая волна (не считая постоянных заробитчан на начало 2014 года в Европе и России) состояла больше половины из людей, уезжающих из зоны АТО или нехотящих попасть служить в АТО. Вторая - люди рабочих специальностей и водители, востребованные в Европе и Польше в частности. Третья - молодые люди, невидящие здесь перспективы (и ничем несдерживаемые - квартира, школа для детей и пр).
Теперь вовсю валят предприниматели и мелкие-средние бизнесмены. У меня круг общения сузился в три раза за последние два года, за последний месяц - минус два коллеги-предпринимателя!
Вопрос в том, что не только некому будет генерировать здесь продукт руками, но и желающих создавать структуры не останется!((()
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 08:34

  prodigy написав:
  Vitl написав:Можем не успеть...я это, о курсе, кот начал падать и очень уверенно.До 27,80 можем не успеть к 31му. а вот к сл пятнице в самый раз. :D


я тоже так подумал...в вместо грандиозных планов скинул на хлебушек по 28,20 пока курс окончательно не просел до 28

до 31-го осталось 3 торговых дня -думаю боковик


ну что панове, вчера можно было сдать по 28,21, а сегодня курс 28,15-28,20
на опте даже 28,19

вангую, что на след.неделе за 3 торговых ничего существенного, ДС продположил, что боковик или слегка вниз

п.с. график курса прошлого года и 2016 -ретроспектива и не больше :mrgreen:
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 08:57

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Вітаю всіх.
1 Що стосується заробітчанства: риба шукає де глибше а людина де краще, і з цим нічого не зробиш. Будуть умови буде розмова. І справа не втому, щоб держава щось створила, головне, щоб ті 3,14дарасюки не заважали. Кожен довго думає і зважує перед виїздом. Багато би працювало тут і дало б заробити біля себе, якби була можливість.
2 З корупцією все зрозуміло всім і давно. Протягом десятків років жодних змін, крім росту "тарифів". Чи прийдуть зміни в наступному році? Побачимо...
3 Щодо курсу, вчора один аргумент навів. З огляду на те, що основним джерелом валюти для бюджету і схематозників залишається валюта заробітчан, заначки, і експортна виручка малих і середніх - будуть старатися викупити дешевше.

Всі решта фундаменти поки фігня. Промвиробництво і транспортні перевезення падають, чи ростуть в межах похибки, а експорт росте, економіка росте і хто чимось займається мусить це відчувати. Тінь процвітає. Маємо дві реальності, дві правди, двійні стандарти. Треба вибирати справді важливе.
П.С. Підтягнути курс до мого прогнозу наступного тижня може ПДВ. Але, компенсовують від 7 млрд до 10-12, біля 5 уже компенсували 2-3 можуть і суттєво не вплинути. Тим більше, є сигнал, що валюти достатньо, ціна падає, треба встигнути продати... На листопад є ще фактор росту вартості долара в світі по причині повернення в економіку США, закінчення фінроку, фіксації прибутку.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:21

Orest
Я ощущаю непрерывный спад три года (строительные материалы). Этот год «рекордсмен» - по данным поставщиков минус 20%! На следующий год- прогноз ещё хуже!
Своё производство закрыл и сдал помещения в аренду общеукраинской сети магазинов под склад! Теперь нет геморроя с работниками и их квалификацией, и их отсутствием! Работаем вчетвером вместо 150 работников! Денег лично я стал зарабатывать больше на торговле, чем раньше на производстве, плюс аренда!
Аренда ещё даёт возможность свалить отсюда и иметь устойчивый источник дохода!

Про взятки, налоги, тарифы и прочее просто не хочу говорить!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:36

  SAndriy1 написав:Я ощущаю непрерывный спад три года (строительные материалы). Этот год «рекордсмен» - по данным поставщиков минус 20%! На следующий год- прогноз ещё хуже!


На этой неделе потерял двух клиентов ФОПов, сотрудничал с ними лет 15, будете смеяться, но эти "жирные коты" и "барыги" один устроился электриком, другой грузчиком на Новую Почту и таксовать начал. Жалко, люди были опытные в своем сегменте, но ...

Вообще все мои клиенты - ремонты, интерьер - говорят, что сентябрь и октябрь характеризуются значительным падением по сравнению с 2017 годом. Если честно, я не совсем понимаю, что случилось именно сейчас, что стало поводом к такому нисходящему тренду, "Почему все не так? Вроде все как всегда: То же небо - опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода" , но ...
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:48

и этот "товарищ" уже не первый год тоскует...
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а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 12:03

  чик написав:и этот "товарищ" уже не первый год тоскует...
https://panorama.pub/6491-genri-kissindzher.html


Современные люди имеют всё и в то же время не имеют ничего. Нас ничто не радует, мы не счастливы по-настоящему.

Когда обсуждают (осуждают) совок, я всегда пытаюсь донести что то подобное.
Коллеги, поймите и поверьте мне. я клянусь и говорю правду - в совке я жил в несколько раз лучше , чем сейчас.Тем, кто зомбирован и не понимает и не хочет понять, я ничего не буду пытаться доказать.В этом нет смысла. т к совок не вернуть и между нами не стоит вопрос голосования, возвращаться в него или нет.его уже нет и не будет.Имперские замашки России сюда привязывать не нужно, это совсем другое.Я согласен практически с каждым словом.От себя добавлю, что мы жили с высоко поднятой головой, мы гордились, что живём в СССР.И большинство потребностей были удовлетворены.Все недостатки тогда, имеют место и сейчас.В лучшую сторону изменения произошли в связи с техническим прогрессом и развитием международных отношений.Все эти улучшения произошли бы и в СССР, если бы его не развалили.Но то дело прошедшее, жить нужно сегодня и желательно ещё и завтра, будем привыкать и приспосабливаться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 12:09

freeze
Если честно, я не совсем понимаю, что случилось именно сейчас, что стало поводом к такому нисходящему тренду, "Почему все не так? Вроде все как всегда: То же небо - опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода" , но ...

Я тоже часто не пойму, что же изменилось.Если совсем просто и примитивно - БЕШЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ.И по гривне и по доллару. в кот у многих сбережения.Все повышения зарплат и прочих выплат меркнут перед инфляцией.Плюс к большому сожалению, это нашло ещё отражение в умах людей.Многие стали злобными и агрессивными, уже действительно ничего не радует. потому что всё равно всё плохо.А если вдруг и хорошо, нет никакой гарантии что это хорошо быстро не превратится в плохо.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 12:34

  Vitl написав:Я тоже часто не пойму, что же изменилось.Если совсем просто и примитивно - БЕШЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ.И по гривне и по доллару

Скоро девальвация всё поставит на свои места.
Перед девальвацией с 8грн за бакс - то всё росло как на дрожжах, без видимого топлива.
Зарплата 1000 баксов была у любого торгового агента, и почти любого хорошего продавца чего угодно (и косметика, и техника, и т.п.)
Киевская недвига догоняла по ценам американскую.
И казалось, что "праздник будет вечным".

В этот раз "праздник" будет не таким долгим и бурным.
Самое время скупать доллары, пока есть
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 12:59

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Обменка на углу Саксаганского и Петлюры 28.05-28.25
Посмотрим что после выходных будет.
Faceless
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