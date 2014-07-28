Додано: Суб 27 жов, 2018 12:09

freeze

Если честно, я не совсем понимаю, что случилось именно сейчас, что стало поводом к такому нисходящему тренду, "Почему все не так? Вроде все как всегда: То же небо - опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода" , но ...



Я тоже часто не пойму, что же изменилось.Если совсем просто и примитивно - БЕШЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ.И по гривне и по доллару. в кот у многих сбережения.Все повышения зарплат и прочих выплат меркнут перед инфляцией.Плюс к большому сожалению, это нашло ещё отражение в умах людей.Многие стали злобными и агрессивными, уже действительно ничего не радует. потому что всё равно всё плохо.А если вдруг и хорошо, нет никакой гарантии что это хорошо быстро не превратится в плохо.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.