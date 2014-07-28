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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 27 жов, 2018 18:06
Faceless написав:
Обменка на углу Саксаганского и Петлюры 28.05-28.25
Посмотрим что после выходных будет.
Вещают, что свежая гривна будет, со всеми вытекающими...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 27 жов, 2018 18:10
Грйс-мэн написав: Vitl написав:
Я тоже часто не пойму, что же изменилось.Если совсем просто и примитивно - БЕШЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ.И по гривне и по доллару
Скоро девальвация всё поставит на свои места.
Перед девальвацией с 8грн за бакс - то всё росло как на дрожжах, без видимого топлива.
Зарплата 1000 баксов была у любого торгового агента, и почти любого хорошего продавца чего угодно (и косметика, и техника, и т.п.)
Киевская недвига догоняла по ценам американскую.
И казалось, что "праздник будет вечным".
В этот раз "праздник" будет не таким долгим и бурным.
Самое время скупать доллары, пока есть
К сож не будет уже девала пропорционального инфляции.Прошли те времена.девал будет отставать за счёт сравнивания цен с забугорьем.Вот радуюсь. что рашка ввела против нас санкции.пусть эти грёбаные спекули насытят внутренний рынок по приемлимым ценам. вместо того. чтобы наши харчи сплавлять туда и карман валютой набивать.Ещё бы кто то отказался ...может и перестали бы люди тратить на жратву более половины дохода.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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