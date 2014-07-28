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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1109111011111112
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:06

  Faceless написав:Обменка на углу Саксаганского и Петлюры 28.05-28.25
Посмотрим что после выходных будет.


Вещают, что свежая гривна будет, со всеми вытекающими...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:10

  Грйс-мэн написав:
  Vitl написав:Я тоже часто не пойму, что же изменилось.Если совсем просто и примитивно - БЕШЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ.И по гривне и по доллару

Скоро девальвация всё поставит на свои места.
Перед девальвацией с 8грн за бакс - то всё росло как на дрожжах, без видимого топлива.
Зарплата 1000 баксов была у любого торгового агента, и почти любого хорошего продавца чего угодно (и косметика, и техника, и т.п.)
Киевская недвига догоняла по ценам американскую.
И казалось, что "праздник будет вечным".

В этот раз "праздник" будет не таким долгим и бурным.
Самое время скупать доллары, пока есть


К сож не будет уже девала пропорционального инфляции.Прошли те времена.девал будет отставать за счёт сравнивания цен с забугорьем.Вот радуюсь. что рашка ввела против нас санкции.пусть эти грёбаные спекули насытят внутренний рынок по приемлимым ценам. вместо того. чтобы наши харчи сплавлять туда и карман валютой набивать.Ещё бы кто то отказался ...может и перестали бы люди тратить на жратву более половины дохода.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:13

  Vitl написав:К сож не будет уже девала пропорционального инфляции.Прошли те времена.девал будет отставать за счёт сравнивания цен с забугорьем.Вот радуюсь. что рашка ввела против нас санкции.пусть эти грёбаные спекули насытят внутренний рынок по приемлимым ценам. вместо того. чтобы наши харчи сплавлять туда и карман валютой набивать.Ещё бы кто то отказался ...может и перестали бы люди тратить на жратву более половины дохода.

Тогда "МВФ потребует привести цены на продукты к импортному паритету" :)
Грйс-мэн
 
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  #<1 ... 1109111011111112
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