Vitl написав:Я тоже часто не пойму, что же изменилось.Если совсем просто и примитивно - БЕШЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ.И по гривне и по доллару
Скоро девальвация всё поставит на свои места. Перед девальвацией с 8грн за бакс - то всё росло как на дрожжах, без видимого топлива. Зарплата 1000 баксов была у любого торгового агента, и почти любого хорошего продавца чего угодно (и косметика, и техника, и т.п.) Киевская недвига догоняла по ценам американскую. И казалось, что "праздник будет вечным".
В этот раз "праздник" будет не таким долгим и бурным. Самое время скупать доллары, пока есть
К сож не будет уже девала пропорционального инфляции.Прошли те времена.девал будет отставать за счёт сравнивания цен с забугорьем.Вот радуюсь. что рашка ввела против нас санкции.пусть эти грёбаные спекули насытят внутренний рынок по приемлимым ценам. вместо того. чтобы наши харчи сплавлять туда и карман валютой набивать.Ещё бы кто то отказался ...может и перестали бы люди тратить на жратву более половины дохода.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:К сож не будет уже девала пропорционального инфляции.Прошли те времена.девал будет отставать за счёт сравнивания цен с забугорьем.Вот радуюсь. что рашка ввела против нас санкции.пусть эти грёбаные спекули насытят внутренний рынок по приемлимым ценам. вместо того. чтобы наши харчи сплавлять туда и карман валютой набивать.Ещё бы кто то отказался ...может и перестали бы люди тратить на жратву более половины дохода.
Тогда "МВФ потребует привести цены на продукты к импортному паритету"
Vitl написав:К сож не будет уже девала пропорционального инфляции.Прошли те времена.девал будет отставать за счёт сравнивания цен с забугорьем.Вот радуюсь. что рашка ввела против нас санкции.пусть эти грёбаные спекули насытят внутренний рынок по приемлимым ценам. вместо того. чтобы наши харчи сплавлять туда и карман валютой набивать.Ещё бы кто то отказался ...может и перестали бы люди тратить на жратву более половины дохода.
Тогда "МВФ потребует привести цены на продукты к импортному паритету"
Шутка зачётная.Но то, что производится внутри страны, не будет трогать мвф и других.Просто сейчас ну уж очень увлеклись получением доходов любой ценой.Заробитчане - пущай едут, продукты - продадим за дорого .А цена высока, т к большая часть людей не обеспечена.в трамвае пишут о дорогах забитых машинами, о тележках у супермаркетов.Но реально это могут себе позволить небольшой процент населения.Посмотрим на вещи реально...Полстраны одевается уже в известных магазинах, где D&G можно купить за 100 гривен В продуктовых магазинах уже практически везде есть прилавки уцененных товаров.Почему, да потому что в Спортмастере в прошлом году я покупал катерпилеры со скидками по 2000-3000 гривен, а сейчас они 4700-4900.В прошлом году молоко было 10-15. а сейчас 25-30.курица(филе) вообще стала золотая. думал что только яйца могут быть золотыми Я ранее писал. как обманывают народ всевозможными повышениями и подачками.Повышают пенсию на 20%, человеку тратить приходится больше на 40%.И при этом пэрэмога у них.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
orest написав:...... 3 Щодо курсу, вчора один аргумент навів. З огляду на те, що основним джерелом валюти для бюджету і схематозників залишається валюта заробітчан, заначки, і експортна виручка малих і середніх - будуть старатися викупити дешевше.
Стараться будут, но каким образом? Продавать доллары? Противоречит цели купить. Зажать гривню? А как будет работать экономика? Можно, но разве что краткосрочно. Остаются админмеры типа 100%-ой продажи вал. выручки, сокращение сроков возврата и т.п.
Всі решта фундаменти поки фігня. Промвиробництво і транспортні перевезення падають, чи ростуть в межах похибки, а експорт росте, економіка росте і хто чимось займається мусить це відчувати. Тінь процвітає. Маємо дві реальності, дві правди, двійні стандарти. Треба вибирати справді важливе.
Мне кажется или выделенные места противоречат друг другу? Особенно "Промвиробництво і ... падають" и "економіка росте"? За счёт чего- с/х? Вроде особого роста нет.
П.С. Підтягнути курс до мого прогнозу наступного тижня може ПДВ. Але, компенсовують від 7 млрд до 10-12, біля 5 уже компенсували 2-3 можуть і суттєво не вплинути. Тим більше, є сигнал, що валюти достатньо, ціна падає, треба встигнути продати... На листопад є ще фактор росту вартості долара в світі по причині повернення в економіку США, закінчення фінроку, фіксації прибутку.
Vitl написав:........... К сож не будет уже девала пропорционального инфляции.Прошли те времена.девал будет отставать за счёт сравнивания цен с забугорьем.
Уже давно нет, было, пожалуй только в 90-е при купонах. Все последующие компенсировали инфляцию уже не полностью, и чем дальше, тем сильнее расхождение.
Вот радуюсь. что рашка ввела против нас санкции.пусть эти грёбаные спекули насытят внутренний рынок по приемлимым ценам. вместо того. чтобы наши харчи сплавлять туда и карман валютой набивать.Ещё бы кто то отказался ...может и перестали бы люди тратить на жратву более половины дохода.
Не-а, не выйдет. Скорее уменьшат производство.
По сталинским методам. Опасность в том, что "лес рубят, щепки летят" - могут пострадать совсем не те, кто надо. Посмотрите на трамвай. По просьбам "группы товарищей" меня уже давно пора расстрелять. Нужна сильная судебная система, но ... как решить проблему коррупции?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Vitl написав:........... К сож не будет уже девала пропорционального инфляции.Прошли те времена.девал будет отставать за счёт сравнивания цен с забугорьем.
Уже давно нет, было, пожалуй только в 90-е при купонах. Все последующие компенсировали инфляцию уже не полностью, и чем дальше, тем сильнее расхождение.
Вот радуюсь. что рашка ввела против нас санкции.пусть эти грёбаные спекули насытят внутренний рынок по приемлимым ценам. вместо того. чтобы наши харчи сплавлять туда и карман валютой набивать.Ещё бы кто то отказался ...может и перестали бы люди тратить на жратву более половины дохода.
Не-а, не выйдет. Скорее уменьшат производство.
По сталинским методам. Опасность в том, что "лес рубят, щепки летят" - могут пострадать совсем не те, кто надо. Посмотрите на трамвай. По просьбам "группы товарищей" меня уже давно пора расстрелять. Нужна сильная судебная система, но ... как решить проблему коррупции?
- зачем 90е, было совсем недавно, курс в 3 раза, цены в 2, было здорово - не уменьшат. т к будут пытаться наладить сбыт в другое место, да и производство не слишком гибкое. чтобы как хочешь уменьшать-увеличивать - национализм захлёстывает страну.историю вытирают и искажают. чтобы никто не знал и не подумал. что раньше было лучше. - в форуме необходимо запретить обвинения в - вата, Ольгино,масковия и подобные, т к это является оскорблением. обвинением в измене Родине.Нужно наказать на месяцок - два таких легко бросающихся подобной грязью и остальные хвосты подожмут.Украина далеко не едина, очень чувствуется разница в политических уклонах людей из разных регионов.Западные области всегда тяготели к Европе.К Европе даже громко сказано. к пшекам и мадьярам, которые лично у меня уважения не вызывают.а восток тяготел к рашке.А в центре гремучая смесь из всего.Теперь некоторые особо себя чтущие считают. что имеют право оскорблять других за то, что их взгляды отличаются.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.