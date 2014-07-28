Додано: Суб 27 жов, 2018 19:52

Грйс-мэн написав: Vitl написав: К сож не будет уже девала пропорционального инфляции.Прошли те времена.девал будет отставать за счёт сравнивания цен с забугорьем.Вот радуюсь. что рашка ввела против нас санкции.пусть эти грёбаные спекули насытят внутренний рынок по приемлимым ценам. вместо того. чтобы наши харчи сплавлять туда и карман валютой набивать.Ещё бы кто то отказался ...может и перестали бы люди тратить на жратву более половины дохода. К сож не будет уже девала пропорционального инфляции.Прошли те времена.девал будет отставать за счёт сравнивания цен с забугорьем.Вот радуюсь. что рашка ввела против нас санкции.пусть эти грёбаные спекули насытят внутренний рынок по приемлимым ценам. вместо того. чтобы наши харчи сплавлять туда и карман валютой набивать.Ещё бы кто то отказался ...может и перестали бы люди тратить на жратву более половины дохода.

Тогда "МВФ потребует привести цены на продукты к импортному паритету" Тогда "МВФ потребует привести цены на продукты к импортному паритету"

Шутка зачётная.Но то, что производится внутри страны, не будет трогать мвф и других.Просто сейчас ну уж очень увлеклись получением доходов любой ценой.Заробитчане - пущай едут, продукты - продадим за дорого .А цена высока, т к большая часть людей не обеспечена.в трамвае пишут о дорогах забитых машинами, о тележках у супермаркетов.Но реально это могут себе позволить небольшой процент населения.Посмотрим на вещи реально...Полстраны одевается уже в известных магазинах, где D&G можно купить за 100 гривенВ продуктовых магазинах уже практически везде есть прилавки уцененных товаров.Почему, да потому что в Спортмастере в прошлом году я покупал катерпилеры со скидками по 2000-3000 гривен, а сейчас они 4700-4900.В прошлом году молоко было 10-15. а сейчас 25-30.курица(филе) вообще стала золотая. думал что только яйца могут быть золотымиЯ ранее писал. как обманывают народ всевозможными повышениями и подачками.Повышают пенсию на 20%, человеку тратить приходится больше на 40%.И при этом пэрэмога у них.