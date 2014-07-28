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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1109111011111112
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:06

  Faceless написав:Обменка на углу Саксаганского и Петлюры 28.05-28.25
Посмотрим что после выходных будет.


Вещают, что свежая гривна будет, со всеми вытекающими...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:10

  Грйс-мэн написав:
  Vitl написав:Я тоже часто не пойму, что же изменилось.Если совсем просто и примитивно - БЕШЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ.И по гривне и по доллару

Скоро девальвация всё поставит на свои места.
Перед девальвацией с 8грн за бакс - то всё росло как на дрожжах, без видимого топлива.
Зарплата 1000 баксов была у любого торгового агента, и почти любого хорошего продавца чего угодно (и косметика, и техника, и т.п.)
Киевская недвига догоняла по ценам американскую.
И казалось, что "праздник будет вечным".

В этот раз "праздник" будет не таким долгим и бурным.
Самое время скупать доллары, пока есть


К сож не будет уже девала пропорционального инфляции.Прошли те времена.девал будет отставать за счёт сравнивания цен с забугорьем.Вот радуюсь. что рашка ввела против нас санкции.пусть эти грёбаные спекули насытят внутренний рынок по приемлимым ценам. вместо того. чтобы наши харчи сплавлять туда и карман валютой набивать.Ещё бы кто то отказался ...может и перестали бы люди тратить на жратву более половины дохода.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:13

  Vitl написав:К сож не будет уже девала пропорционального инфляции.Прошли те времена.девал будет отставать за счёт сравнивания цен с забугорьем.Вот радуюсь. что рашка ввела против нас санкции.пусть эти грёбаные спекули насытят внутренний рынок по приемлимым ценам. вместо того. чтобы наши харчи сплавлять туда и карман валютой набивать.Ещё бы кто то отказался ...может и перестали бы люди тратить на жратву более половины дохода.

Тогда "МВФ потребует привести цены на продукты к импортному паритету" :)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:52

  Грйс-мэн написав:
  Vitl написав:К сож не будет уже девала пропорционального инфляции.Прошли те времена.девал будет отставать за счёт сравнивания цен с забугорьем.Вот радуюсь. что рашка ввела против нас санкции.пусть эти грёбаные спекули насытят внутренний рынок по приемлимым ценам. вместо того. чтобы наши харчи сплавлять туда и карман валютой набивать.Ещё бы кто то отказался ...может и перестали бы люди тратить на жратву более половины дохода.

Тогда "МВФ потребует привести цены на продукты к импортному паритету" :)


Шутка зачётная.Но то, что производится внутри страны, не будет трогать мвф и других.Просто сейчас ну уж очень увлеклись получением доходов любой ценой.Заробитчане - пущай едут, продукты - продадим за дорого .А цена высока, т к большая часть людей не обеспечена.в трамвае пишут о дорогах забитых машинами, о тележках у супермаркетов.Но реально это могут себе позволить небольшой процент населения.Посмотрим на вещи реально...Полстраны одевается уже в известных магазинах, где D&G можно купить за 100 гривен :D В продуктовых магазинах уже практически везде есть прилавки уцененных товаров.Почему, да потому что в Спортмастере в прошлом году я покупал катерпилеры со скидками по 2000-3000 гривен, а сейчас они 4700-4900.В прошлом году молоко было 10-15. а сейчас 25-30.курица(филе) вообще стала золотая. думал что только яйца могут быть золотыми :D Я ранее писал. как обманывают народ всевозможными повышениями и подачками.Повышают пенсию на 20%, человеку тратить приходится больше на 40%.И при этом пэрэмога у них.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:52

  orest написав:......
3 Щодо курсу, вчора один аргумент навів. З огляду на те, що основним джерелом валюти для бюджету і схематозників залишається валюта заробітчан, заначки, і експортна виручка малих і середніх - будуть старатися викупити дешевше.

Стараться будут, но каким образом?
Продавать доллары? Противоречит цели купить.
Зажать гривню? А как будет работать экономика? Можно, но разве что краткосрочно.
Остаются админмеры типа 100%-ой продажи вал. выручки, сокращение сроков возврата и т.п.

Всі решта фундаменти поки фігня. Промвиробництво і транспортні перевезення падають, чи ростуть в межах похибки, а експорт росте, економіка росте і хто чимось займається мусить це відчувати. Тінь процвітає. Маємо дві реальності, дві правди, двійні стандарти. Треба вибирати справді важливе.

Мне кажется или выделенные места противоречат друг другу? Особенно "Промвиробництво і ... падають" и "економіка росте"? За счёт чего- с/х? Вроде особого роста нет.

П.С. Підтягнути курс до мого прогнозу наступного тижня може ПДВ. Але, компенсовують від 7 млрд до 10-12, біля 5 уже компенсували 2-3 можуть і суттєво не вплинути. Тим більше, є сигнал, що валюти достатньо, ціна падає, треба встигнути продати... На листопад є ще фактор росту вартості долара в світі по причині повернення в економіку США, закінчення фінроку, фіксації прибутку.

В трамвае Mazay256 дал ссылку https://kurs.com.ua/novost/86486-prognoz-kursa-na-sledujushuju-nedelju/
Вечером пятницы 26 октября стало известно, что в этот день Министерство финансов возместило экспортерам НДС сразу на сумму 5,6 млрд.гривен – больше, чем за весь предыдущий месяц.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 22:13

  Vitl написав:...........
К сож не будет уже девала пропорционального инфляции.Прошли те времена.девал будет отставать за счёт сравнивания цен с забугорьем.

Уже давно нет, было, пожалуй только в 90-е при купонах. Все последующие компенсировали инфляцию уже не полностью, и чем дальше, тем сильнее расхождение.
Вот радуюсь. что рашка ввела против нас санкции.пусть эти грёбаные спекули насытят внутренний рынок по приемлимым ценам. вместо того. чтобы наши харчи сплавлять туда и карман валютой набивать.Ещё бы кто то отказался ...может и перестали бы люди тратить на жратву более половины дохода.

Не-а, не выйдет. Скорее уменьшат производство.

По сталинским методам. Опасность в том, что "лес рубят, щепки летят" - могут пострадать совсем не те, кто надо. Посмотрите на трамвай. По просьбам "группы товарищей" меня уже давно пора расстрелять. :)
Нужна сильная судебная система, но ... как решить проблему коррупции?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 22:41

  ЛАД написав:
  Vitl написав:...........
К сож не будет уже девала пропорционального инфляции.Прошли те времена.девал будет отставать за счёт сравнивания цен с забугорьем.

Уже давно нет, было, пожалуй только в 90-е при купонах. Все последующие компенсировали инфляцию уже не полностью, и чем дальше, тем сильнее расхождение.
Вот радуюсь. что рашка ввела против нас санкции.пусть эти грёбаные спекули насытят внутренний рынок по приемлимым ценам. вместо того. чтобы наши харчи сплавлять туда и карман валютой набивать.Ещё бы кто то отказался ...может и перестали бы люди тратить на жратву более половины дохода.

Не-а, не выйдет. Скорее уменьшат производство.

По сталинским методам. Опасность в том, что "лес рубят, щепки летят" - могут пострадать совсем не те, кто надо. Посмотрите на трамвай. По просьбам "группы товарищей" меня уже давно пора расстрелять. :)
Нужна сильная судебная система, но ... как решить проблему коррупции?


- зачем 90е, было совсем недавно, курс в 3 раза, цены в 2, было здорово
- не уменьшат. т к будут пытаться наладить сбыт в другое место, да и производство не слишком гибкое. чтобы как хочешь уменьшать-увеличивать
- национализм захлёстывает страну.историю вытирают и искажают. чтобы никто не знал и не подумал. что раньше было лучше.
- в форуме необходимо запретить обвинения в - вата, Ольгино,масковия и подобные, т к это является оскорблением. обвинением в измене Родине.Нужно наказать на месяцок - два таких легко бросающихся подобной грязью и остальные хвосты подожмут.Украина далеко не едина, очень чувствуется разница в политических уклонах людей из разных регионов.Западные области всегда тяготели к Европе.К Европе даже громко сказано. к пшекам и мадьярам, которые лично у меня уважения не вызывают.а восток тяготел к рашке.А в центре гремучая смесь из всего.Теперь некоторые особо себя чтущие считают. что имеют право оскорблять других за то, что их взгляды отличаются.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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