Додано: Суб 27 жов, 2018 22:41

ЛАД написав: Vitl написав: ...........

К сож не будет уже девала пропорционального инфляции.Прошли те времена.девал будет отставать за счёт сравнивания цен с забугорьем. ...........К сож не будет уже девала пропорционального инфляции.Прошли те времена.девал будет отставать за счёт сравнивания цен с забугорьем.

Уже давно нет, было, пожалуй только в 90-е при купонах. Все последующие компенсировали инфляцию уже не полностью, и чем дальше, тем сильнее расхождение.

Вот радуюсь. что рашка ввела против нас санкции.пусть эти грёбаные спекули насытят внутренний рынок по приемлимым ценам. вместо того. чтобы наши харчи сплавлять туда и карман валютой набивать.Ещё бы кто то отказался ...может и перестали бы люди тратить на жратву более половины дохода.



Не-а, не выйдет. Скорее уменьшат производство.



По сталинским методам. Опасность в том, что "лес рубят, щепки летят" - могут пострадать совсем не те, кто надо. Посмотрите на трамвай. По просьбам "группы товарищей" меня уже давно пора расстрелять.

Нужна сильная судебная система, но ... как решить проблему коррупции? Уже давно нет, было, пожалуй только в 90-е при купонах. Все последующие компенсировали инфляцию уже не полностью, и чем дальше, тем сильнее расхождение.Не-а, не выйдет. Скорее уменьшат производство.По сталинским методам. Опасность в том, что "лес рубят, щепки летят" - могут пострадать совсем не те, кто надо. Посмотрите на трамвай. По просьбам "группы товарищей" меня уже давно пора расстрелять.Нужна сильная судебная система, но ... как решить проблему коррупции?

- зачем 90е, было совсем недавно, курс в 3 раза, цены в 2, было здорово- не уменьшат. т к будут пытаться наладить сбыт в другое место, да и производство не слишком гибкое. чтобы как хочешь уменьшать-увеличивать- национализм захлёстывает страну.историю вытирают и искажают. чтобы никто не знал и не подумал. что раньше было лучше.- в форуме необходимо запретить обвинения в - вата, Ольгино,масковия и подобные, т к это является оскорблением. обвинением в измене Родине.Нужно наказать на месяцок - два таких легко бросающихся подобной грязью и остальные хвосты подожмут.Украина далеко не едина, очень чувствуется разница в политических уклонах людей из разных регионов.Западные области всегда тяготели к Европе.К Европе даже громко сказано. к пшекам и мадьярам, которые лично у меня уважения не вызывают.а восток тяготел к рашке.А в центре гремучая смесь из всего.Теперь некоторые особо себя чтущие считают. что имеют право оскорблять других за то, что их взгляды отличаются.