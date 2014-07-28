Додано: Суб 27 жов, 2018 23:17

Vitl написав: ...........

- зачем 90е, было совсем недавно, курс в 3 раза, цены в 2, было здорово ...........- зачем 90е, было совсем недавно, курс в 3 раза, цены в 2, было здорово

- не уменьшат. т к будут пытаться наладить сбыт в другое место, да и производство не слишком гибкое. чтобы как хочешь уменьшать-увеличивать

- национализм захлёстывает страну.историю вытирают и искажают. чтобы никто не знал и не подумал. что раньше было лучше.

- в форуме необходимо запретить обвинения в - вата, Ольгино,масковия и подобные, т к это является оскорблением. обвинением в измене Родине.Нужно наказать на месяцок - два таких легко бросающихся подобной грязью и остальные хвосты подожмут.Украина далеко не едина, очень чувствуется разница в политических уклонах людей из разных регионов.Западные области всегда тяготели к Европе.К Европе даже громко сказано. к пшекам и мадьярам, которые лично у меня уважения не вызывают.а восток тяготел к рашке.А в центре гремучая смесь из всего.Теперь некоторые особо себя чтущие считают. что имеют право оскорблять других за то, что их взгляды отличаются.

Никто не знает, я впервые говорю, но был запасной план – если Майдан не удержится, переезжать на западную Украину. Поскольку все советы и администрации западной Украины находились под нашим контролем, мы должны были организовать там сопротивление, во Львове.

Согласен, здорово. Для имеющихся накоплений, но не для текущих доходов.Кроме того, стоит учесть инфляцию за предыдущие 5 лет стабильного курса. Если это учесть, то и получится, что девал не полностью компенсирует инфляцию.Пытаться будут. Если найдут, то ничего не изменится. Если нет, то будут уменьшать. Конечно, не за 1 день.Всё верно. Но ... как видите, ничего не делается.Сегодня всем известно, кто у нас сепаратисты и во всём виноват. Но опять же многое забывается.Вот на днях читаю:Это из интервью с Парубием. А это что? Т.е. если бы Витя удержал власть, то сопротивление оказал бы запад. И, кстати, захват администраций начался на западе. Другое дело, что на востоке вмешалась Россия.А в общем, классика - "Разделяй и властвуй". Очень удобно и выгодно слишком многим.