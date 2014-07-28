Вещают, что свежая гривна будет, со всеми вытекающими...
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Додано: Суб 27 жов, 2018 18:06
Вещают, что свежая гривна будет, со всеми вытекающими...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:10
К сож не будет уже девала пропорционального инфляции.Прошли те времена.девал будет отставать за счёт сравнивания цен с забугорьем.Вот радуюсь. что рашка ввела против нас санкции.пусть эти грёбаные спекули насытят внутренний рынок по приемлимым ценам. вместо того. чтобы наши харчи сплавлять туда и карман валютой набивать.Ещё бы кто то отказался ...может и перестали бы люди тратить на жратву более половины дохода.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:13
Тогда "МВФ потребует привести цены на продукты к импортному паритету"
Додано: Суб 27 жов, 2018 19:52
Шутка зачётная.Но то, что производится внутри страны, не будет трогать мвф и других.Просто сейчас ну уж очень увлеклись получением доходов любой ценой.Заробитчане - пущай едут, продукты - продадим за дорого .А цена высока, т к большая часть людей не обеспечена.в трамвае пишут о дорогах забитых машинами, о тележках у супермаркетов.Но реально это могут себе позволить небольшой процент населения.Посмотрим на вещи реально...Полстраны одевается уже в известных магазинах, где D&G можно купить за 100 гривен В продуктовых магазинах уже практически везде есть прилавки уцененных товаров.Почему, да потому что в Спортмастере в прошлом году я покупал катерпилеры со скидками по 2000-3000 гривен, а сейчас они 4700-4900.В прошлом году молоко было 10-15. а сейчас 25-30.курица(филе) вообще стала золотая. думал что только яйца могут быть золотыми Я ранее писал. как обманывают народ всевозможными повышениями и подачками.Повышают пенсию на 20%, человеку тратить приходится больше на 40%.И при этом пэрэмога у них.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 27 жов, 2018 21:52
Стараться будут, но каким образом?
Продавать доллары? Противоречит цели купить.
Зажать гривню? А как будет работать экономика? Можно, но разве что краткосрочно.
Остаются админмеры типа 100%-ой продажи вал. выручки, сокращение сроков возврата и т.п.
Мне кажется или выделенные места противоречат друг другу? Особенно "Промвиробництво і ... падають" и "економіка росте"? За счёт чего- с/х? Вроде особого роста нет.
В трамвае Mazay256 дал ссылку
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Суб 27 жов, 2018 22:13
Уже давно нет, было, пожалуй только в 90-е при купонах. Все последующие компенсировали инфляцию уже не полностью, и чем дальше, тем сильнее расхождение.
Не-а, не выйдет. Скорее уменьшат производство.
По сталинским методам. Опасность в том, что "лес рубят, щепки летят" - могут пострадать совсем не те, кто надо. Посмотрите на трамвай. По просьбам "группы товарищей" меня уже давно пора расстрелять.
Нужна сильная судебная система, но ... как решить проблему коррупции?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Суб 27 жов, 2018 22:41
- зачем 90е, было совсем недавно, курс в 3 раза, цены в 2, было здорово
- не уменьшат. т к будут пытаться наладить сбыт в другое место, да и производство не слишком гибкое. чтобы как хочешь уменьшать-увеличивать
- национализм захлёстывает страну.историю вытирают и искажают. чтобы никто не знал и не подумал. что раньше было лучше.
- в форуме необходимо запретить обвинения в - вата, Ольгино,масковия и подобные, т к это является оскорблением. обвинением в измене Родине.Нужно наказать на месяцок - два таких легко бросающихся подобной грязью и остальные хвосты подожмут.Украина далеко не едина, очень чувствуется разница в политических уклонах людей из разных регионов.Западные области всегда тяготели к Европе.К Европе даже громко сказано. к пшекам и мадьярам, которые лично у меня уважения не вызывают.а восток тяготел к рашке.А в центре гремучая смесь из всего.Теперь некоторые особо себя чтущие считают. что имеют право оскорблять других за то, что их взгляды отличаются.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 27 жов, 2018 23:17
Согласен, здорово. Для имеющихся накоплений, но не для текущих доходов.
Кроме того, стоит учесть инфляцию за предыдущие 5 лет стабильного курса. Если это учесть, то и получится, что девал не полностью компенсирует инфляцию.
Пытаться будут. Если найдут, то ничего не изменится. Если нет, то будут уменьшать. Конечно, не за 1 день.
Всё верно. Но ... как видите, ничего не делается.
Сегодня всем известно, кто у нас сепаратисты и во всём виноват. Но опять же многое забывается.
Вот на днях читаю:
Это из интервью с Парубием
А в общем, классика - "Разделяй и властвуй". Очень удобно и выгодно слишком многим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 28 жов, 2018 08:39
Vitl
Вечером в четверг, 25 октября правительство опубликовало на своем сайте проект постановления об условиях и цене поставок газа населению и предприятиям ТКЭ с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2020 года. Однако документ был доступен несколько минут, затем его удалили. Українським Новинам удалось сохранить копию этого постановления, которое правительство утвердило на внеочередном заседании 19 октября, выполняя предварительное условие для утверждения новой 14-месечной программы финансирования Международного валютного фонда на $3,9 млрд.
Документом устанавливается цена газа с 1 ноября на уровне 8550 грн за тысячу кубометров. С 1 мая цена должна будет вырасти до приблизительно 10000 гривен, а с 1 января 2020 года - до 12000 грн.
Правительство вечером, 24 октября опубликовало постановление № 867 о повышении цены газа для населения с 6958 грн до 8550 грн за тысячу кубометров. Соответствующее решение правительства было принято на внеочередном заседании 19 октября.
Фактически документ подтверждает информацию Українських Новин о том, что второй этап повышения цены газа до уровня 80% от импортной запланирован на 1 мая 2019 года. С 1 января 2020 года цена газа должна выйти на уровень импортного паритета.
мені цікаво -яка буде пенсія у 2020 для пересічних, якщо ціна газа зросте за 1,5 роки на 70%? не вірю, якщо переможе ЮВТ, що пенсія буде індексована більше ніж на 10-15%
тобто після 2020 буде геноцид і голодомор
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 28 жов, 2018 09:11
абсолютно согласен и поддерживаю, а даже призываю ДС и других модераторов форума проявить т.с Due diligence
на счет тяготения исторического...некоторые регионы (Западная Украина, Закарпатье, Молдова, Восточная и Южная Украина) долгое время были оккупированны соседними странами.
-примеры: Молдавия под Румынией( в детстве часто ездили в Молдавию начиная с 1973/74г-так в крупных городах люди русский язык знали, а в селах 70/30, т.е. 30% в основном старики за 70 очень плохо говорили на русском или вообще не говорили, это все также относится к республикам Средней Азии и Кавказа. В дальних забитых аулах народ вылавливали как баранов и призывали на службу в СА. Отец служил в 60-х и говорил, что таджики, узбеки,туркмены на 90% не знали русского языка.Поэтому на флот(особенно на АПЛ) на 99% до 80-х призывали только славян и балтийцев.
На сегодня: кто к кому тяготел, тот туда и уехал 5-6млн на Запад и 2,5млн в РФ (на строительство и др. неквалифицированные работы)-вот и имеем -минус 8-9млн населения ("плюс"- правительству не надо кормить миллионы, они сами кормятся и кормят свои семьи, а "минус"-Украина теряет потенциал раб.силы и недополучит налоги с огромного числа населения)
по курсу: мы ждем перемен в тренде, а его все нет (прирост 15коп на прошлой неделе-это хоть что-то после 2 месяцев боковика
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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