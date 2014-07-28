Тут всё просто ни Юля, ни другой возможный президент не будет повышать цены в следующем году. А это решение правительства Гройсмана ни о чем, следующее правительство буднично его переголосует.
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Додано: Нед 28 жов, 2018 09:52
Тут всё просто ни Юля, ни другой возможный президент не будет повышать цены в следующем году. А это решение правительства Гройсмана ни о чем, следующее правительство буднично его переголосует.
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