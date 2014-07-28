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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1110111111121113
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 09:52

  prodigy написав:мені цікаво -яка буде пенсія у 2020 для пересічних, якщо ціна газа зросте за 1,5 роки на 70%? не вірю, якщо переможе ЮВТ, що пенсія буде індексована більше ніж на 10-15%


Тут всё просто ни Юля, ни другой возможный президент не будет повышать цены в следующем году. А это решение правительства Гройсмана ни о чем, следующее правительство буднично его переголосует.
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