Додано: Нед 28 жов, 2018 12:53

ЛАД написав: Мне кажется или выделенные места противоречат друг другу? Особенно "Промвиробництво і ... падають" и "економіка росте"? За счёт чего- с/х? Вроде особого роста нет. Мне кажется или выделенные места противоречат друг другу? Особенно "Промвиробництво і ... падають" и "економіка росте"? За счёт чего- с/х? Вроде особого роста нет.

ЛАД, Вам треба уважніше читати. Я вже не один раз наводив багато аналогічних протирічь і пояснював все. ВИВОДЯТЬ З ТІНІ, дещо чуть-чуть. Це і є головний метод втримання ситуації. Щодо гривні, нічого зажимати не треба, просто коректне використання бюджетної, що є дуже імовірним.будівицтво і ремонт - специфічна галузь. Ми вже тут її детально розбирали. Крім специфіки пропозиції і попиту квадратних метрів є ще зменшення кількості ремонтів (не все "продане" зразу ремонтується),є певна монополізація (будівельні компанії завелися постачальниками всього включаючи дрібязок, своїми ремонтно-оздоблювальними підрозділами) і тд. Навіть такі монстри як Лафарж з Миколаївським цементним втрачають обєми (причини там, звичайно,специфічні. Податкова їх так "перевірила", що хоч закривайся, не зрозуміли натяків). Зате Ямниця під Франківськом росте казковими темпами, в Дніпрі аналогічні виробники ростуть...5,6 млрд,звичайно, сума серйозна, але: динаміка кінця тижня могла багатьох заставити продавати валюту, поки ще дешевше не стало; те про що ЛАДу вище писав підійшло; та й не вся ця грн зараз у валюту піде, думаю є куди її пристроїти в підприємств в кінці року.П.С. А якщо що,то і я нарешті вцілю ближче до десяточки, не все ж молоко дирявити