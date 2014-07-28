freeze
По-моему, Вы чересчур оптимистичны насчёт повышения цен. Разве что сумеют убедить МВФ в изменении формулы расчёта, но это вряд ли, раз не удалось в этом году. Второй вариант - сумеют заключить контракт с Газпромом, но это тоже сомнительно.
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Додано: Нед 28 жов, 2018 11:24
freeze
По-моему, Вы чересчур оптимистичны насчёт повышения цен. Разве что сумеют убедить МВФ в изменении формулы расчёта, но это вряд ли, раз не удалось в этом году. Второй вариант - сумеют заключить контракт с Газпромом, но это тоже сомнительно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 28 жов, 2018 11:25
тогда дешевых денег нам никто не даст, и что-дефолт или занимать под 11-12%?
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 28 жов, 2018 11:49
Надеюсь новая власть пойдет путем привлечения инвестиций, потому что нынешний путь просительства кредитов для проедания - это путь в бездну.
Строительство современного порта - более миллиарда долларов инвестиций, строительство современного аэропорта - под миллиард долларов, строительство современной фармацевтической фабрики - сотни миллионов. Пусть работают и думают как привлечь инвестиции для своей страны, а не только гимны поют.
Додано: Нед 28 жов, 2018 12:53
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
ЛАД, Вам треба уважніше читати. Я вже не один раз наводив багато аналогічних протирічь і пояснював все. ВИВОДЯТЬ З ТІНІ, дещо чуть-чуть. Це і є головний метод втримання ситуації. Щодо гривні, нічого зажимати не треба, просто коректне використання бюджетної, що є дуже імовірним.
freeze, Андрій, будівицтво і ремонт - специфічна галузь. Ми вже тут її детально розбирали. Крім специфіки пропозиції і попиту квадратних метрів є ще зменшення кількості ремонтів (не все "продане" зразу ремонтується),є певна монополізація (будівельні компанії завелися постачальниками всього включаючи дрібязок, своїми ремонтно-оздоблювальними підрозділами) і тд. Навіть такі монстри як Лафарж з Миколаївським цементним втрачають обєми (причини там, звичайно,специфічні. Податкова їх так "перевірила", що хоч закривайся, не зрозуміли натяків). Зате Ямниця під Франківськом росте казковими темпами, в Дніпрі аналогічні виробники ростуть...
Vitl 5,6 млрд,звичайно, сума серйозна, але: динаміка кінця тижня могла багатьох заставити продавати валюту, поки ще дешевше не стало; те про що ЛАДу вище писав підійшло; та й не вся ця грн зараз у валюту піде, думаю є куди її пристроїти в підприємств в кінці року.
П.С. А якщо що,то і я нарешті вцілю ближче до десяточки, не все ж молоко дирявити
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 28 жов, 2018 14:04
orest
А якщо що,то і я нарешті вцілю ближче до десяточки, не все ж молоко дирявити
В этом сезоне молоко моё Белое белое.Вкусное, т к вкус наоборот для меня лучше, чем выше курс.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 28 жов, 2018 14:09
к сожалению, не пойдет...потому что за последние 15 лет совсем потеряли совесть(или страх? вернее)...все погрязло в коррупции
-новый порт: однозначно не нужен (старые простаивают без работы), за 5 лет упал транзит на РФ/Казахстан/Среднюю Азию в ХХраз...точнее его практически нет, а он составлял 40% грузооборота.
инвестиций не будет без отката, а даже китайцы не хотят давать откат...значит не будет никого.
Мы - единственная страна Европы, при заходе в которую судовладельцы вынуждены закладывать дополнительные средства в бюджет, по 3-5 тыс. долларов, для прохождения так называемого "экологического контроля", - заявлял глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов.
п.с. почему в 2000-2012 в РФ были построены десятки автосборочных заводов, а у нас даже те , что были закрылись
у нас коррупция была выше в несколько раз , чем в мордере
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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