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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1111111211131114>
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:24

freeze
По-моему, Вы чересчур оптимистичны насчёт повышения цен. Разве что сумеют убедить МВФ в изменении формулы расчёта, но это вряд ли, раз не удалось в этом году. Второй вариант - сумеют заключить контракт с Газпромом, но это тоже сомнительно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:25

  freeze написав:
  prodigy написав:мені цікаво -яка буде пенсія у 2020 для пересічних, якщо ціна газа зросте за 1,5 роки на 70%? не вірю, якщо переможе ЮВТ, що пенсія буде індексована більше ніж на 10-15%


Тут всё просто ни Юля, ни другой возможный президент не будет повышать цены в следующем году. А это решение правительства Гройсмана ни о чем, следующее правительство буднично его переголосует.


тогда дешевых денег нам никто не даст, и что-дефолт или занимать под 11-12%?
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:49

  prodigy написав:
  freeze написав:
  prodigy написав:мені цікаво -яка буде пенсія у 2020 для пересічних, якщо ціна газа зросте за 1,5 роки на 70%? не вірю, якщо переможе ЮВТ, що пенсія буде індексована більше ніж на 10-15%


Тут всё просто ни Юля, ни другой возможный президент не будет повышать цены в следующем году. А это решение правительства Гройсмана ни о чем, следующее правительство буднично его переголосует.


тогда дешевых денег нам никто не даст, и что-дефолт или занимать под 11-12%?


Надеюсь новая власть пойдет путем привлечения инвестиций, потому что нынешний путь просительства кредитов для проедания - это путь в бездну.
Строительство современного порта - более миллиарда долларов инвестиций, строительство современного аэропорта - под миллиард долларов, строительство современной фармацевтической фабрики - сотни миллионов. Пусть работают и думают как привлечь инвестиции для своей страны, а не только гимны поют.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:53

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  ЛАД написав:Мне кажется или выделенные места противоречат друг другу? Особенно "Промвиробництво і ... падають" и "економіка росте"? За счёт чего- с/х? Вроде особого роста нет.

ЛАД, Вам треба уважніше читати. Я вже не один раз наводив багато аналогічних протирічь і пояснював все. ВИВОДЯТЬ З ТІНІ, дещо чуть-чуть. Це і є головний метод втримання ситуації. Щодо гривні, нічого зажимати не треба, просто коректне використання бюджетної, що є дуже імовірним.
freeze, Андрій, будівицтво і ремонт - специфічна галузь. Ми вже тут її детально розбирали. Крім специфіки пропозиції і попиту квадратних метрів є ще зменшення кількості ремонтів (не все "продане" зразу ремонтується),є певна монополізація (будівельні компанії завелися постачальниками всього включаючи дрібязок, своїми ремонтно-оздоблювальними підрозділами) і тд. Навіть такі монстри як Лафарж з Миколаївським цементним втрачають обєми (причини там, звичайно,специфічні. Податкова їх так "перевірила", що хоч закривайся, не зрозуміли натяків). Зате Ямниця під Франківськом росте казковими темпами, в Дніпрі аналогічні виробники ростуть...
Vitl 5,6 млрд,звичайно, сума серйозна, але: динаміка кінця тижня могла багатьох заставити продавати валюту, поки ще дешевше не стало; те про що ЛАДу вище писав підійшло; та й не вся ця грн зараз у валюту піде, думаю є куди її пристроїти в підприємств в кінці року.
П.С. А якщо що,то і я нарешті вцілю ближче до десяточки, не все ж молоко дирявити :oops:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 14:04

orest
А якщо що,то і я нарешті вцілю ближче до десяточки, не все ж молоко дирявити :oops:

В этом сезоне молоко моё :D Белое белое.Вкусное, т к вкус наоборот для меня лучше, чем выше курс.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 14:09

  freeze написав:
Надеюсь новая власть пойдет путем привлечения инвестиций, потому что нынешний путь просительства кредитов для проедания - это путь в бездну.
Строительство современного порта - более миллиарда долларов инвестиций, строительство современного аэропорта - под миллиард долларов, строительство современной фармацевтической фабрики - сотни миллионов. Пусть работают и думают как привлечь инвестиции для своей страны, а не только гимны поют.


к сожалению, не пойдет...потому что за последние 15 лет совсем потеряли совесть(или страх? вернее)...все погрязло в коррупции

-новый порт: однозначно не нужен (старые простаивают без работы), за 5 лет упал транзит на РФ/Казахстан/Среднюю Азию в ХХраз...точнее его практически нет, а он составлял 40% грузооборота.
инвестиций не будет без отката, а даже китайцы не хотят давать откат...значит не будет никого.
https://cfts.org.ua/news/2018/07/04/buk ... orsk_48110

https://cfts.org.ua/articles/koshmar_po ... talis_1463

Мы - единственная страна Европы, при заходе в которую судовладельцы вынуждены закладывать дополнительные средства в бюджет, по 3-5 тыс. долларов, для прохождения так называемого "экологического контроля", - заявлял глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов.


п.с. почему в 2000-2012 в РФ были построены десятки автосборочных заводов, а у нас даже те , что были закрылись
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%B8%D0%B8

у нас коррупция была выше в несколько раз , чем в мордере
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:07

ФОПи на межі виживання: ч. 1 "Де закінчується та межа?"

  freeze написав:
  SAndriy1 написав:Я ощущаю непрерывный спад три года (строительные материалы). Этот год «рекордсмен» - по данным поставщиков минус 20%! На следующий год- прогноз ещё хуже!


На этой неделе потерял двух клиентов ФОПов, сотрудничал с ними лет 15, будете смеяться, но эти "жирные коты" и "барыги" один устроился электриком, другой грузчиком на Новую Почту и таксовать начал. Жалко, люди были опытные в своем сегменте, но ...

Вообще все мои клиенты - ремонты, интерьер - говорят, что сентябрь и октябрь характеризуются значительным падением по сравнению с 2017 годом. Если честно, я не совсем понимаю, что случилось именно сейчас, что стало поводом к такому нисходящему тренду, "Почему все не так? Вроде все как всегда: То же небо - опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода" , но ...

... напевно, і Я чкурнув би до пшехів, чи перейшов би на "працювати на дядю" :D але бачу для себе такі стримуючі фактори:
1) Польща - відпадає,- так, як є сім'я! - а бачитись, по 2-3тижні раз в пів року з сім'єю(і так роками) - не варіант!
2) "працювати на дядю"... - покищо, стримуючим фактороом було "злісне" скирдування на квартиру(а зараз - на ремонт її)- бо, як-не-як, а мій "міні-бізнес/самозайнятість", дає більше, ніж середня з/п..... - хоч і менше, ніж будівельні професії.... - але Я фізично так важко НЕ працюю! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 17:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Сегодня уже видел 28.12-28.20
Неплохо так откатилось
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 18:31

  Faceless написав:Сегодня уже видел 28.12-28.20
Неплохо так откатилось


у нас на месте: 28,16-28,22

завтра вверх/вниз?
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 18:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

prodigy написав:
  Faceless написав:Сегодня уже видел 28.12-28.20
Неплохо так откатилось


у нас на месте: 28,16-28,22

завтра вверх/вниз?
Про завтра двояко. С одной стороны, уже писали о возмещении НДС. С другой, может меня кто поправит, но вроде эти деньги выльются на межбанк не ранее вторника. Потому ожидаю в понедельник ещё небольшое укрепление
Faceless
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