|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 28 жов, 2018 19:23
Харьков если очень узко 28,21/28,23. Приёмов по 28,20 достаточно много.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 10739
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3334 раз.
- Подякували: 3154 раз.
-
- Профіль
-
1
2
4
Додано: Нед 28 жов, 2018 19:27
ЛАД написав:
Харьков если очень узко 28,21/28,23. Приёмов по 28,20 достаточно много.
Коллеги, что то опять приходит мысль об источнике...но уже на след раз(этап).Называются цифры 28,20-22-23, а в источнике 28,27.Если учесть , что 23 - это Харьков. то погрешность перестаёт меня устраивать.Давайте этот вопрос опять проштудируем...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 14660
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 677 раз.
- Подякували: 1472 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|