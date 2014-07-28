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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1111111211131114
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:23

Харьков если очень узко 28,21/28,23. Приёмов по 28,20 достаточно много.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:27

  ЛАД написав:Харьков если очень узко 28,21/28,23. Приёмов по 28,20 достаточно много.


Коллеги, что то опять приходит мысль об источнике...но уже на след раз(этап).Называются цифры 28,20-22-23, а в источнике 28,27.Если учесть , что 23 - это Харьков. то погрешность перестаёт меня устраивать.Давайте этот вопрос опять проштудируем...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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