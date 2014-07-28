RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1111111211131114
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:23

Харьков если очень узко 28,21/28,23. Приёмов по 28,20 достаточно много.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10748
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3334 раз.
Подякували: 3156 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:27

  ЛАД написав:Харьков если очень узко 28,21/28,23. Приёмов по 28,20 достаточно много.


Коллеги, что то опять приходит мысль об источнике...но уже на след раз(этап).Называются цифры 28,20-22-23, а в источнике 28,27.Если учесть , что 23 - это Харьков. то погрешность перестаёт меня устраивать.Давайте этот вопрос опять проштудируем...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14661
З нами з: 04.05.10
Подякував: 677 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:59

  orest написав:
  ЛАД написав:Мне кажется или выделенные места противоречат друг другу? Особенно "Промвиробництво і ... падають" и "економіка росте"? За счёт чего- с/х? Вроде особого роста нет.

ЛАД, Вам треба уважніше читати. Я вже не один раз наводив багато аналогічних протирічь і пояснював все. ВИВОДЯТЬ З ТІНІ, дещо чуть-чуть. Це і є головний метод втримання ситуації. Щодо гривні, нічого зажимати не треба, просто коректне використання бюджетної, що є дуже імовірним.
.....

Может, я чего-то не понимаю, но вывод части экономики из тени на белый свет ростом экономики не считаю. Хотя согласен, что это приводит к некоторому росту доходов бюджета.

При падении промпроизводства и трансп. перевозок и более-менее стабильном с/х рост экономики возможен ещё за счёт товарооборота и услуг. Но при таких условиях это рост достаточно кратковременный.

О гривне. Возможно, я Вас неправильно понял. Вы писали: "будуть старатися викупити дешевше". Я решил, что это означает "будут стараться укрепить гривню" по сравнению с сегодняшним днем, а это можно сделать либо зажимая гривню, либо админмерами. Корректное использование бюджетной гривни может помочь избежать резких январских пиков, но укрепить гривню не способно.

Ну и об экспорте. Вы уже не в первый раз отмечаете рост экспорта. Согласен, это важный факт. Но положительно отразиться на курсе это может в случае, если импорт растёт медленнее. К сожалению, у нас обратная ситуация.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10748
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3334 раз.
Подякували: 3156 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 23:23

  Vitl написав:
  ЛАД написав:Харьков если очень узко 28,21/28,23. Приёмов по 28,20 достаточно много.


Коллеги, что то опять приходит мысль об источнике...но уже на след раз(этап).Называются цифры 28,20-22-23, а в источнике 28,27.Если учесть , что 23 - это Харьков. то погрешность перестаёт меня устраивать.Давайте этот вопрос опять проштудируем...

Ну, 23 это уж очень узко, может у человека конкретная задача, но 25 - спокойно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10748
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3334 раз.
Подякували: 3156 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 23:40

  ЛАД написав:
  Vitl написав:
  ЛАД написав:Харьков если очень узко 28,21/28,23. Приёмов по 28,20 достаточно много.


Коллеги, что то опять приходит мысль об источнике...но уже на след раз(этап).Называются цифры 28,20-22-23, а в источнике 28,27.Если учесть , что 23 - это Харьков. то погрешность перестаёт меня устраивать.Давайте этот вопрос опять проштудируем...

Ну, 23 это уж очень узко, может у человека конкретная задача, но 25 - спокойно.


Может вас с толку сбили баталии с националистами :D , но я об источнике курса для подведения итогов голосования.Т е отклонение однако большое.Если учесть что ваш харьковский курс один из самых крупных, значительных и внушительных :D , то курс ещё выше на 4 копейки можно назвать мегапупермаксисупер.Хотелось бы более точных курсов :oops:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14661
З нами з: 04.05.10
Подякував: 677 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1111111211131114
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5586
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6901
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4246
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63034)
28.10.2018 23:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.