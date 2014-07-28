Додано: Нед 28 жов, 2018 19:59

orest написав: ЛАД написав: Мне кажется или выделенные места противоречат друг другу? Особенно "Промвиробництво і ... падають" и "економіка росте"? За счёт чего- с/х? Вроде особого роста нет. Мне кажется или выделенные места противоречат друг другу? Особенно "Промвиробництво і ... падають" и "економіка росте"? За счёт чего- с/х? Вроде особого роста нет.

ЛАД, Вам треба уважніше читати. Я вже не один раз наводив багато аналогічних протирічь і пояснював все. ВИВОДЯТЬ З ТІНІ, дещо чуть-чуть. Це і є головний метод втримання ситуації. Щодо гривні, нічого зажимати не треба, просто коректне використання бюджетної, що є дуже імовірним.

..... ЛАД, Вам треба уважніше читати. Я вже не один раз наводив багато аналогічних протирічь і пояснював все. ВИВОДЯТЬ З ТІНІ, дещо чуть-чуть. Це і є головний метод втримання ситуації. Щодо гривні, нічого зажимати не треба, просто коректне використання бюджетної, що є дуже імовірним......

вывод

из тени

ростом

Может, я чего-то не понимаю, ночасти экономикина белый светэкономики не считаю. Хотя согласен, что это приводит к некоторому росту доходов бюджета.При падении промпроизводства и трансп. перевозок и более-менее стабильном с/х рост экономики возможен ещё за счёт товарооборота и услуг. Но при таких условиях это рост достаточно кратковременный.О гривне. Возможно, я Вас неправильно понял. Вы писали: "будуть старатися викупити дешевше". Я решил, что это означает "будут стараться укрепить гривню" по сравнению с сегодняшним днем, а это можно сделать либо зажимая гривню, либо админмерами. Корректное использование бюджетной гривни может помочь избежать резких январских пиков, но укрепить гривню не способно.Ну и об экспорте. Вы уже не в первый раз отмечаете рост экспорта. Согласен, это важный факт. Но положительно отразиться на курсе это может в случае, если импорт растёт медленнее. К сожалению, у нас обратная ситуация.