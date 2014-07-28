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Додано: Нед 28 жов, 2018 19:23
Харьков если очень узко 28,21/28,23. Приёмов по 28,20 достаточно много.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 28 жов, 2018 19:27
Коллеги, что то опять приходит мысль об источнике...но уже на след раз(этап).Называются цифры 28,20-22-23, а в источнике 28,27.Если учесть , что 23 - это Харьков. то погрешность перестаёт меня устраивать.Давайте этот вопрос опять проштудируем...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 28 жов, 2018 19:59
Может, я чего-то не понимаю, но вывод части экономики из тени на белый свет ростом экономики не считаю. Хотя согласен, что это приводит к некоторому росту доходов бюджета.
При падении промпроизводства и трансп. перевозок и более-менее стабильном с/х рост экономики возможен ещё за счёт товарооборота и услуг. Но при таких условиях это рост достаточно кратковременный.
О гривне. Возможно, я Вас неправильно понял. Вы писали: "будуть старатися викупити дешевше". Я решил, что это означает "будут стараться укрепить гривню" по сравнению с сегодняшним днем, а это можно сделать либо зажимая гривню, либо админмерами. Корректное использование бюджетной гривни может помочь избежать резких январских пиков, но укрепить гривню не способно.
Ну и об экспорте. Вы уже не в первый раз отмечаете рост экспорта. Согласен, это важный факт. Но положительно отразиться на курсе это может в случае, если импорт растёт медленнее. К сожалению, у нас обратная ситуация.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 28 жов, 2018 23:23
Ну, 23 это уж очень узко, может у человека конкретная задача, но 25 - спокойно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 28 жов, 2018 23:40
Может вас с толку сбили баталии с националистами , но я об источнике курса для подведения итогов голосования.Т е отклонение однако большое.Если учесть что ваш харьковский курс один из самых крупных, значительных и внушительных , то курс ещё выше на 4 копейки можно назвать мегапупермаксисупер.Хотелось бы более точных курсов
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 29 жов, 2018 09:25
Vitl
тут 28,22-28,24 близко к правде
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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