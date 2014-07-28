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Додано: Нед 28 жов, 2018 19:23
Харьков если очень узко 28,21/28,23. Приёмов по 28,20 достаточно много.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 28 жов, 2018 19:27
Коллеги, что то опять приходит мысль об источнике...но уже на след раз(этап).Называются цифры 28,20-22-23, а в источнике 28,27.Если учесть , что 23 - это Харьков. то погрешность перестаёт меня устраивать.Давайте этот вопрос опять проштудируем...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 28 жов, 2018 19:59
Может, я чего-то не понимаю, но вывод части экономики из тени на белый свет ростом экономики не считаю. Хотя согласен, что это приводит к некоторому росту доходов бюджета.
При падении промпроизводства и трансп. перевозок и более-менее стабильном с/х рост экономики возможен ещё за счёт товарооборота и услуг. Но при таких условиях это рост достаточно кратковременный.
О гривне. Возможно, я Вас неправильно понял. Вы писали: "будуть старатися викупити дешевше". Я решил, что это означает "будут стараться укрепить гривню" по сравнению с сегодняшним днем, а это можно сделать либо зажимая гривню, либо админмерами. Корректное использование бюджетной гривни может помочь избежать резких январских пиков, но укрепить гривню не способно.
Ну и об экспорте. Вы уже не в первый раз отмечаете рост экспорта. Согласен, это важный факт. Но положительно отразиться на курсе это может в случае, если импорт растёт медленнее. К сожалению, у нас обратная ситуация.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 28 жов, 2018 23:23
Ну, 23 это уж очень узко, может у человека конкретная задача, но 25 - спокойно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 28 жов, 2018 23:40
Может вас с толку сбили баталии с националистами , но я об источнике курса для подведения итогов голосования.Т е отклонение однако большое.Если учесть что ваш харьковский курс один из самых крупных, значительных и внушительных , то курс ещё выше на 4 копейки можно назвать мегапупермаксисупер.Хотелось бы более точных курсов
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 29 жов, 2018 09:25
Vitl
тут 28,22-28,24 близко к правде
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:29
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Думками ви й досі в совці.
Бо нормальна людина не забуде період окупації, коли тисячі українців
"... було закатовано,
Спалено, порубано, побито, репресовано?
Де ті, що життя віддали за своє –
Де вони є? Де вони є?!"
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:10
Я понял, о чём Вы писали. Просто уточнил харьковский курс, чтобы разница с источником не казалась такой большой.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 29 жов, 2018 11:25, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:24
V2
Оккупация сильный термин, но достаточно спорный. Вряд ли Вы сможете утверждать, что были какие-то ограничения прав украинцев по сравнению с другими. Если провести голосование по этому вопросу, то процент за признание оккупации, думаю, будет достаточно низким. Но давайте не будем поднимать этот вопрос здесь - далеко уйдем. Vitl и др. говорили только об уровне и образе жизни обычного рядового человека. И речь шла в основном о 60-80-х годах, когда о "порубано, закатовано" речь не шла.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:48
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
"Якби ви вчились так, як треба ..."
1. Про боротьбу із шістдесятниками та дисидентами щось чули?!
2. Період із 20-х по 60-ті "понять и простить"?!
3. Рівень життя - просто шик - постійні дефіцити і черги за всім і вся!
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