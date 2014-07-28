Додано: Пон 29 жов, 2018 12:01
V2 написав:
Бо нормальна людина не забуде період окупації, коли тисячі українців
"... було закатовано,
Спалено, порубано, побито, репресовано?
Де ті, що життя віддали за своє –
Де вони є? Де вони є?!"
То є так. При чому цей період не піддається логічному осмисленню. Це сам сатана гуляв...Імперія зла. Постраждали всі люди, різних національностей. Але Україну нищили з особливим "ентузіазмом". Геноцид. Царство Божіє, всім закатованим! За мучеництво вони всі там будуть. А ми всі повинні покаятися.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!