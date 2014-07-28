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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1112111311141115
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:01

  V2 написав:Бо нормальна людина не забуде період окупації, коли тисячі українців
"... було закатовано,
Спалено, порубано, побито, репресовано?
Де ті, що життя віддали за своє –
Де вони є? Де вони є?!"

То є так. При чому цей період не піддається логічному осмисленню. Це сам сатана гуляв...Імперія зла. Постраждали всі люди, різних національностей. Але Україну нищили з особливим "ентузіазмом". Геноцид. Царство Божіє, всім закатованим! За мучеництво вони всі там будуть. А ми всі повинні покаятися.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:47

Ребята, давайте не превращать ветку в трамвай.
Хотите, открывайте новую тему.
"боротьба із шістдесятниками та дисидентами" была по всему Союзу, а не только в Украине, и это не массовые репрессии.
" постійні дефіцити і черги за всім і вся" - за чем "всем"? за копчёной колбасой? Сейчас нет дефицита, но зато цена... Далеко не все покупают. Таким методом (ценами) можно было и в Союзе дефициты ликвидировать. И в Украине как раз с продуктами было явно лучше, чем в той же России.
"Період із 20-х по 60-ті" - давайте всё-таки не здесь, разговор длинный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:14

ЛАД
Про совок почав Вітл ;)

До теми - урожай великий, ціна низька:
Экспортные цены на украинскую кукурузу упали до годового минимума
https://biz.liga.net/uaexport/prodovols ... o-minimuma
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:49

  V2 написав:ЛАД
Про совок почав Вітл ;)

До теми - урожай великий, ціна низька:
Экспортные цены на украинскую кукурузу упали до годового минимума
https://biz.liga.net/uaexport/prodovols ... o-minimuma

Витл написал об уровне жизни и о том, что основные потребности были обеспечены практически у всех. Сегодня и это под вопросом (тепло в доме тоже относится к основным потребностям).
Ещё раз - проблема дефицитов легко решается ростом цен. :mrgreen:
Если бы в Союзе подняли цены, например, на ЖКХ, как делается сегодня, проблемы дефицита исчезли бы моментально (при этом не отрицаю необходимости повышения цен ЖКХ сегодня).
Цены на кукурузу упали до минимума "с 10 сентября 2017 года", но, как понимаю, выше прошло- и позапрошлогодних. Мировые цены и сегодня процентов на 15 выше минимумов авг. 2016 и сент. 2014. Так что сегодняшние цены не так плохи. А с учётом большого урожая ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:51

  prodigy написав:Vitl

https://minfin.com.ua/currency/contracts/

тут 28,22-28,24 близко к правде

на выходных не работает :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:52

  V2 написав:
  Vitl написав:Коллеги, поймите и поверьте мне. я клянусь и говорю правду - в совке я жил в несколько раз лучше , чем сейчас.


Думками ви й досі в совці.
Бо нормальна людина не забуде період окупації, коли тисячі українців
"... було закатовано,
Спалено, порубано, побито, репресовано?
Де ті, що життя віддали за своє –
Де вони є? Де вони є?!"


ПНХ, я вообще не об этом говорю, тебе к васе нетотожному :arrow:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:56

  V2 написав:
  ЛАД написав:Vitl и др. говорили только об уровне и образе жизни обычного рядового человека. И речь шла в основном о 60-80-х годах, когда о "порубано, закатовано" речь не шла.


"Якби ви вчились так, як треба ..."

1. Про боротьбу із шістдесятниками та дисидентами щось чули?!
2. Період із 20-х по 60-ті "понять и простить"?!
3. Рівень життя - просто шик - постійні дефіцити і черги за всім і вся!


Я не жил там в 20-60х.Ещё раз ПНХ националист , ты был голодный. ты на мусорнике видел, чтоб кто то жил и питался.Ты не понял, что дефициты ТОГДА и СЕЙЧАС это нельзя сравнивать.Я сегодня кобасу брал по 227 грн. могут её все такую покупать :?: Тогда все могли по 2-8 любую.Ползи со своим гноем звидсы
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:00

ЛАД
Домовилися ж говорити по темі, а не про совок.
Чи мені тільки по темі, а собі "я ще кілька слів напишу"? :mrgreen: :mrgreen:
V2
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:03

Vitl
Браво!
Вкотре підтвердив свою совковість - якщо не по його, то перехід на образи та особистості :mrgreen:
Хоча ... чи є ще хтось тут, хто в цьому сумнівається?!
V2
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