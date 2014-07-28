V2 написав:Бо нормальна людина не забуде період окупації, коли тисячі українців "... було закатовано, Спалено, порубано, побито, репресовано? Де ті, що життя віддали за своє – Де вони є? Де вони є?!"
То є так. При чому цей період не піддається логічному осмисленню. Це сам сатана гуляв...Імперія зла. Постраждали всі люди, різних національностей. Але Україну нищили з особливим "ентузіазмом". Геноцид. Царство Божіє, всім закатованим! За мучеництво вони всі там будуть. А ми всі повинні покаятися.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Ребята, давайте не превращать ветку в трамвай. Хотите, открывайте новую тему. "боротьба із шістдесятниками та дисидентами" была по всему Союзу, а не только в Украине, и это не массовые репрессии. " постійні дефіцити і черги за всім і вся" - за чем "всем"? за копчёной колбасой? Сейчас нет дефицита, но зато цена... Далеко не все покупают. Таким методом (ценами) можно было и в Союзе дефициты ликвидировать. И в Украине как раз с продуктами было явно лучше, чем в той же России. "Період із 20-х по 60-ті" - давайте всё-таки не здесь, разговор длинный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Витл написал об уровне жизни и о том, что основные потребности были обеспечены практически у всех. Сегодня и это под вопросом (тепло в доме тоже относится к основным потребностям). Ещё раз - проблема дефицитов легко решается ростом цен. Если бы в Союзе подняли цены, например, на ЖКХ, как делается сегодня, проблемы дефицита исчезли бы моментально (при этом не отрицаю необходимости повышения цен ЖКХ сегодня). Цены на кукурузу упали до минимума "с 10 сентября 2017 года", но, как понимаю, выше прошло- и позапрошлогодних. Мировые цены и сегодня процентов на 15 выше минимумов авг. 2016 и сент. 2014. Так что сегодняшние цены не так плохи. А с учётом большого урожая ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Vitl написав:Коллеги, поймите и поверьте мне. я клянусь и говорю правду - в совке я жил в несколько раз лучше , чем сейчас.
Думками ви й досі в совці. Бо нормальна людина не забуде період окупації, коли тисячі українців "... було закатовано, Спалено, порубано, побито, репресовано? Де ті, що життя віддали за своє – Де вони є? Де вони є?!"
ПНХ, я вообще не об этом говорю, тебе к васе нетотожному
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД написав:Vitl и др. говорили только об уровне и образе жизни обычного рядового человека. И речь шла в основном о 60-80-х годах, когда о "порубано, закатовано" речь не шла.
"Якби ви вчились так, як треба ..."
1. Про боротьбу із шістдесятниками та дисидентами щось чули?! 2. Період із 20-х по 60-ті "понять и простить"?! 3. Рівень життя - просто шик - постійні дефіцити і черги за всім і вся!
Я не жил там в 20-60х.Ещё раз ПНХ националист , ты был голодный. ты на мусорнике видел, чтоб кто то жил и питался.Ты не понял, что дефициты ТОГДА и СЕЙЧАС это нельзя сравнивать.Я сегодня кобасу брал по 227 грн. могут её все такую покупать Тогда все могли по 2-8 любую.Ползи со своим гноем звидсы
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.