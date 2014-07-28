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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:27

Минфин США ударит по рынкам новым рекордным размещением госдолга
(Блумберг) -- Министр финансов США Стивен Мнучин готовится побить рекорд по размещениям нот и облигаций, зафиксированный при Тимоти Гайтнере, с учетом необходимости финансировать растущий дефицит бюджета.

Многие стратеги банков-первичных дилеров на рынке госдолга прогнозируют, что в квартальном плане рефинансирования 31 октября Минфин объявит о рекордном объеме размещения трех-, 10- и 30-летних бумаг на следующей неделе. Многие также ожидают, что Минфин будет отдавать предпочтение бумагам с погашением через пять или менее лет.
Текущий рекорд по чистому размещению облигаций за неделю (с учетом погашения аналогичных бумаг) составляет $81 миллиард, и он был зафиксирован при Гайтнере около девяти лет назад, когда Америка выходила из "великой рецессии". Тогда ресурсы потребовались на спасение банков. На этот раз рост бюджетного дефицита вызван, сокращением налогов, увеличением расходов и старением населения, а не непосредственными экономическими причинами, при том, что безработица упала почти до полувекового минимума.
"Дефицит никуда не денется, и Минфин будет вынужден продолжать наращивать размещения, - сказал стратег BMO Capital Markets Джон Хилл. - Они будут делать упор в основном на короткие бумаги с учетом заявленной цели сохранить в портфеле средневзвешенный срок погашения".
Общий объем трех-, 10- и 30-летних бондов, размещенных после объявленного в августе плана заимствований, составил $78 миллиардов. Каждый месяц на протяжении того квартала Минфин также увеличивал объем двух-, трех- и пятилетних бумаг на $1 миллиард. Кроме того, ведомство увеличило размещение семи-, 10- и 30-летних бумаг на $1 миллиард.
Стратеги Deutsche Bank AG, Bank of America Corp., Citigroup Inc., TD Securities, Credit Suisse Securities и других первичных дилеров ожидают увеличения предложения бумаг по аналогичной схеме.
Сокращенный перевод статьи:Mnuchin Set to Top Geithner’s Record as Treasury Auctions Grow

https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/minfin-ssha-udarit-po-rynkam-novym-rekordnym-razmeshcheniem-gosdolga-1027666288
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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