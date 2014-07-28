Додано: Пон 29 жов, 2018 21:09

Starikan



Зацепка по совку была на выходных, а чё ты сюда припёр свою грязь нынче.я тебя давно перестал уважать и принимать всерьёз как и всяких юру -т и пёсиков с котиками, т к вы изобразили из себя форумных полицаев, мол одни вы правильные.я тут задавал раза три вопрос - объясните, чем был плох совок. на него никто не смог ответить.разве какой то бред написали. что за бугор можно свободно поехать и телеки были плохие.бред, телики и в совке сейчас были бы такие как везде и за бугор ездили точно так же а то и лучше.А, ещё сортов колбас было мало.Так качество было зато не сегодняшнее.Короче бред.Просто работает простой закон - если что то нужно сломать, то нужно доказать. что это было плохо, чтобы снять с себя вину.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.