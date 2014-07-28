Минфин США ударит по рынкам новым рекордным размещением госдолга
(Блумберг) -- Министр финансов США Стивен Мнучин готовится побить рекорд по размещениям нот и облигаций, зафиксированный при Тимоти Гайтнере, с учетом необходимости финансировать растущий дефицит бюджета.
Многие стратеги банков-первичных дилеров на рынке госдолга прогнозируют, что в квартальном плане рефинансирования 31 октября Минфин объявит о рекордном объеме размещения трех-, 10- и 30-летних бумаг на следующей неделе. Многие также ожидают, что Минфин будет отдавать предпочтение бумагам с погашением через пять или менее лет. Текущий рекорд по чистому размещению облигаций за неделю (с учетом погашения аналогичных бумаг) составляет $81 миллиард, и он был зафиксирован при Гайтнере около девяти лет назад, когда Америка выходила из "великой рецессии". Тогда ресурсы потребовались на спасение банков. На этот раз рост бюджетного дефицита вызван, сокращением налогов, увеличением расходов и старением населения, а не непосредственными экономическими причинами, при том, что безработица упала почти до полувекового минимума. "Дефицит никуда не денется, и Минфин будет вынужден продолжать наращивать размещения, - сказал стратег BMO Capital Markets Джон Хилл. - Они будут делать упор в основном на короткие бумаги с учетом заявленной цели сохранить в портфеле средневзвешенный срок погашения". Общий объем трех-, 10- и 30-летних бондов, размещенных после объявленного в августе плана заимствований, составил $78 миллиардов. Каждый месяц на протяжении того квартала Минфин также увеличивал объем двух-, трех- и пятилетних бумаг на $1 миллиард. Кроме того, ведомство увеличило размещение семи-, 10- и 30-летних бумаг на $1 миллиард. Стратеги Deutsche Bank AG, Bank of America Corp., Citigroup Inc., TD Securities, Credit Suisse Securities и других первичных дилеров ожидают увеличения предложения бумаг по аналогичной схеме. Сокращенный перевод статьи:Mnuchin Set to Top Geithner’s Record as Treasury Auctions Grow
Ребята (особенно любители СССР), да это фейк, шутка. Присмотритесь к другим статьям сатирического издания "Панорама" , например
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Совершенно верно.Я и писал и имел ввиду общее жизненное состояние не выраженное в цифрах.Это более духовное чем физическое.а судить о физическом, если помнишь прошлые посты об этом, нет возможности, т к за прошедшее время техпрогресс ушёл вперёд.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Это твои слова, невежда. Ты почему лезешь не своё дело.Я высказал своё мнение.Ты если не согласен, то выскажи своё без подколов.Всё, что ты антисовковое написал полный бред.Там были недостатки, но я не собираюсь в этой теме рассказывать о них и вообще целью моего ответа есть сказать тебе, что ты невежда, и лезешь сюда с церковными и националистическими выпадами, которые прогрессивным гражданам глубоко пох.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Зацепка по совку была на выходных, а чё ты сюда припёр свою грязь нынче.я тебя давно перестал уважать и принимать всерьёз как и всяких юру -т и пёсиков с котиками, т к вы изобразили из себя форумных полицаев, мол одни вы правильные.я тут задавал раза три вопрос - объясните, чем был плох совок. на него никто не смог ответить.разве какой то бред написали. что за бугор можно свободно поехать и телеки были плохие.бред, телики и в совке сейчас были бы такие как везде и за бугор ездили точно так же а то и лучше.А, ещё сортов колбас было мало.Так качество было зато не сегодняшнее.Короче бред.Просто работает простой закон - если что то нужно сломать, то нужно доказать. что это было плохо, чтобы снять с себя вину.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
задолбали эти полицаи и нацики.По курсу...доллар падает.Ожидаемая крупная гривна была сразу связана на размещения, поэтому курс пошёл не туды.Завтра бум определяться, чья возьмёт, т е понедельник не показатель...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.