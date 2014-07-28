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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1112111311141115
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:00

ЛАД
Домовилися ж говорити по темі, а не про совок.
Чи мені тільки по темі, а собі "я ще кілька слів напишу"? :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:21

  V2 написав:ЛАД
Домовилися ж говорити по темі, а не про совок.
Чи мені тільки по темі, а собі "я ще кілька слів напишу"? :mrgreen: :mrgreen:

Так и я не про совок, а о проблеме дефицитов и способах её решения.
И об уровне жизни пересичного, а не верхних 5%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:34

  Vitl написав:
  prodigy написав:Vitl

https://minfin.com.ua/currency/contracts/

тут 28,22-28,24 близко к правде

на выходных не работает :(


согласен, курс остается с пятницы и меняют в понедельник
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:27

Минфин США ударит по рынкам новым рекордным размещением госдолга
(Блумберг) -- Министр финансов США Стивен Мнучин готовится побить рекорд по размещениям нот и облигаций, зафиксированный при Тимоти Гайтнере, с учетом необходимости финансировать растущий дефицит бюджета.

Многие стратеги банков-первичных дилеров на рынке госдолга прогнозируют, что в квартальном плане рефинансирования 31 октября Минфин объявит о рекордном объеме размещения трех-, 10- и 30-летних бумаг на следующей неделе. Многие также ожидают, что Минфин будет отдавать предпочтение бумагам с погашением через пять или менее лет.
Текущий рекорд по чистому размещению облигаций за неделю (с учетом погашения аналогичных бумаг) составляет $81 миллиард, и он был зафиксирован при Гайтнере около девяти лет назад, когда Америка выходила из "великой рецессии". Тогда ресурсы потребовались на спасение банков. На этот раз рост бюджетного дефицита вызван, сокращением налогов, увеличением расходов и старением населения, а не непосредственными экономическими причинами, при том, что безработица упала почти до полувекового минимума.
"Дефицит никуда не денется, и Минфин будет вынужден продолжать наращивать размещения, - сказал стратег BMO Capital Markets Джон Хилл. - Они будут делать упор в основном на короткие бумаги с учетом заявленной цели сохранить в портфеле средневзвешенный срок погашения".
Общий объем трех-, 10- и 30-летних бондов, размещенных после объявленного в августе плана заимствований, составил $78 миллиардов. Каждый месяц на протяжении того квартала Минфин также увеличивал объем двух-, трех- и пятилетних бумаг на $1 миллиард. Кроме того, ведомство увеличило размещение семи-, 10- и 30-летних бумаг на $1 миллиард.
Стратеги Deutsche Bank AG, Bank of America Corp., Citigroup Inc., TD Securities, Credit Suisse Securities и других первичных дилеров ожидают увеличения предложения бумаг по аналогичной схеме.
Сокращенный перевод статьи:Mnuchin Set to Top Geithner’s Record as Treasury Auctions Grow

https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/minfin-ssha-udarit-po-rynkam-novym-rekordnym-razmeshcheniem-gosdolga-1027666288
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:21

  чик написав:и этот "товарищ" уже не первый год тоскует...
https://panorama.pub/6491-genri-kissindzher.html


Ребята (особенно любители СССР), да это фейк, шутка. Присмотритесь к другим статьям сатирического издания "Панорама" , например
Министерство по делам Дальнего Востока отчиталось о результатах исполнения программы «Дальневосточный гектар» за 2018 год. По данным, опубликованным на официальном сайте ведомства, более 13 тыс. граждан России, 2 тыс. граждан СНГ и 7 млн. граждан Китая воспользовались своим правом получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке.

Большинство земель, выделенных в рамках федеральной программы, используются в качестве сельскохозяйственных угодий для выращивания генномодифицированной сои, а также для захоронения ядерных отходов.

Ранее китайский язык стал официальным в одном из районов Красноярского края.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:12

По курсу...доллар падает.Ожидаемая крупная гривна была сразу связана на размещения, поэтому курс пошёл не туды.Завтра бум определяться, чья возьмёт, т е понедельник не показатель...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:13

Как и в прошлый раз все молчат...А в мире почти крыза пошла.Индексы рухнули.Реакция может быть жестокой, если не впойдёт восстановление.Сипуха. кстати, пробила восходящий тренд вниз, причём сильно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:57

Vitl
Приветствую!
Не хватает катализатора :wink: Поэтому и всяким Аргентинам наливают, чтоб не бахнуло!
Пока идет управляемый процесс по сдуванию пузырей. Нехватку доллара в мире создают постепенно - пока всем страждущим хватает. Точечно поддержат, кому-то дадут умереть в корпоративном секторе.
Будет триггер - сорвется лавина!
А то, что молчат, это правильно! Нельзя преждевременно вспугнуть народ - кто-то ж должен пострадать!
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 11:15

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

По курсу гривны - держат! Вся королевская конница и вся королевская рать! Сверху лучше видно, когда сдерживать уже будет нельзя, и чуток заранее приоткроют крышку - пар стравить!
Ощущение, что 29,хх не увидим в ноябре! По декабрю - возможно лишь в конце!
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