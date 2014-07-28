ЛАД
Депосертификаты от НБУ - один из инструментов по сдерживанию
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Додано: Вів 30 жов, 2018 15:31
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Результати валютних інтервенцій НБУ
22-26.10.2018 млн дол. США
Купівля 60.00
Продаж 30.00
Когда "держат", то не выкупают больше, чем продают
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:36
Так я и не спорю. Так и написал об аккуратной работе НБУ. Но Вы же понимаете, что 2-недельные депосертификаты могут сгладить (ликвидировать) пик, но не сдержать тренд.
Ну и хорошее замечание Faceless.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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