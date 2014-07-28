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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1113111411151116
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:24

ЛАД
Депосертификаты от НБУ - один из инструментов по сдерживанию
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:31

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  SAndriy1 написав:По курсу гривны - держат! Вся королевская конница и вся королевская рать!

Результати валютних інтервенцій НБУ
22-26.10.2018 млн дол. США
Купівля 60.00
Продаж 30.00

Когда "держат", то не выкупают больше, чем продают
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:36

  SAndriy1 написав:ЛАД
Депосертификаты от НБУ - один из инструментов по сдерживанию

Так я и не спорю. Так и написал об аккуратной работе НБУ. Но Вы же понимаете, что 2-недельные депосертификаты могут сгладить (ликвидировать) пик, но не сдержать тренд.
Ну и хорошее замечание Faceless.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:31

Faceless
Я не истина последней инстанции. Высказал свое мнение. Депосертификаты с высокими привлекательными ставками - один из инструментов для утилизации ликвидности, которая могла бы оказаться и на валютном рынке. Баланс купли-продажи НБУ валюты лишь говорит об успешном применении этого инструмента.
И не по теме курса добавлю про депосертификаты - считал бы привлечение денег благом, если бы они пошли в реальный сектор, а не пролежав (в компьютере изменили графу нахождения денег) какой-то промежуток времени приросли в объеме за счет процентов из воздуха!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:51

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  SAndriy1 написав:Я не истина последней инстанции. Высказал свое мнение.

Так и я тоже, я тоже всего лишь высказываю мнение. Там вроде не на что было обижаться.
Я не оспариваю то, что НБУ старается связать гривневую массу депосертификатами, чтобы меньше вывалилось на валютный рынок - у ДС, если почитать, несложно увидеть зависимость между динамикой остатков на корсчетах и динамикой курса в тот же день (хотя бывают и исключения). Но это, имхо, грамотный подход.
  SAndriy1 написав:И не по теме курса добавлю про депосертификаты - считал бы привлечение денег благом, если бы они пошли в реальный сектор, а не пролежав (в компьютере изменили графу нахождения денег) какой-то промежуток времени приросли в объеме за счет процентов из воздуха!

Тоже нечего возразить, но увы не все так просто
Faceless
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