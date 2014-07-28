ЛАД
Депосертификаты от НБУ - один из инструментов по сдерживанию
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Додано: Вів 30 жов, 2018 15:31
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Результати валютних інтервенцій НБУ
22-26.10.2018 млн дол. США
Купівля 60.00
Продаж 30.00
Когда "держат", то не выкупают больше, чем продают
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:36
Так я и не спорю. Так и написал об аккуратной работе НБУ. Но Вы же понимаете, что 2-недельные депосертификаты могут сгладить (ликвидировать) пик, но не сдержать тренд.
Ну и хорошее замечание Faceless.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:31
Faceless
Я не истина последней инстанции. Высказал свое мнение. Депосертификаты с высокими привлекательными ставками - один из инструментов для утилизации ликвидности, которая могла бы оказаться и на валютном рынке. Баланс купли-продажи НБУ валюты лишь говорит об успешном применении этого инструмента.
И не по теме курса добавлю про депосертификаты - считал бы привлечение денег благом, если бы они пошли в реальный сектор, а не пролежав (в компьютере изменили графу нахождения денег) какой-то промежуток времени приросли в объеме за счет процентов из воздуха!
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:51
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Так и я тоже, я тоже всего лишь высказываю мнение. Там вроде не на что было обижаться.
Я не оспариваю то, что НБУ старается связать гривневую массу депосертификатами, чтобы меньше вывалилось на валютный рынок - у ДС, если почитать, несложно увидеть зависимость между динамикой остатков на корсчетах и динамикой курса в тот же день (хотя бывают и исключения). Но это, имхо, грамотный подход.
Тоже нечего возразить, но увы не все так просто
Додано: Вів 30 жов, 2018 20:31
SAndriy1
И не по теме курса добавлю про депосертификаты - считал бы привлечение денег благом, если бы они пошли в реальный сектор, а не пролежав (в компьютере изменили графу нахождения денег) какой-то промежуток времени приросли в объеме за счет процентов из воздуха!
Во Это ты даже очень по теме.В этом и проблема, что масса миллиардов так и лежат.Или ещё хуже - их просто нет, а они на бумаге числятся
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 30 жов, 2018 20:36
Готовимся к завтрашнему шоу по голосовалке.Всем к телевизору после 18_00.Нас ждёт перетасовка мест.Такие неугадальщики как я сместятся далеко .И шесть на девять также , что то его не видать давно.Но ничего, откроем к победе дорогу более проницательным.Я просто сделал ошибку, что поставил на эффективность нынешних, думал они шмогут, а они не шмогли.А если более серьёзно то моя теория зависимости курса от способа привлечения займа отыграла на ура.Займ осуществили внешний, внутренние краткосрочные овгз не в счёт в этой формуле.Вот и получилось что просадки нету.Ну я ж не мог додуматься, что они почти под 10% станут брать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 30 жов, 2018 21:38
Привет.Мы прошлый прогноз занизили, ты теперь почему так высоко берёшь
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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