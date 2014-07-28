RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1114111511161117>
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:24

ЛАД
Депосертификаты от НБУ - один из инструментов по сдерживанию
SAndriy1
 
Повідомлень: 64
З нами з: 17.01.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:31

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  SAndriy1 написав:По курсу гривны - держат! Вся королевская конница и вся королевская рать!

Результати валютних інтервенцій НБУ
22-26.10.2018 млн дол. США
Купівля 60.00
Продаж 30.00

Когда "держат", то не выкупают больше, чем продают
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22433
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 5019 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:36

  SAndriy1 написав:ЛАД
Депосертификаты от НБУ - один из инструментов по сдерживанию

Так я и не спорю. Так и написал об аккуратной работе НБУ. Но Вы же понимаете, что 2-недельные депосертификаты могут сгладить (ликвидировать) пик, но не сдержать тренд.
Ну и хорошее замечание Faceless.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10776
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3339 раз.
Подякували: 3177 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:31

Faceless
Я не истина последней инстанции. Высказал свое мнение. Депосертификаты с высокими привлекательными ставками - один из инструментов для утилизации ликвидности, которая могла бы оказаться и на валютном рынке. Баланс купли-продажи НБУ валюты лишь говорит об успешном применении этого инструмента.
И не по теме курса добавлю про депосертификаты - считал бы привлечение денег благом, если бы они пошли в реальный сектор, а не пролежав (в компьютере изменили графу нахождения денег) какой-то промежуток времени приросли в объеме за счет процентов из воздуха!
SAndriy1
 
Повідомлень: 64
З нами з: 17.01.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:51

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  SAndriy1 написав:Я не истина последней инстанции. Высказал свое мнение.

Так и я тоже, я тоже всего лишь высказываю мнение. Там вроде не на что было обижаться.
Я не оспариваю то, что НБУ старается связать гривневую массу депосертификатами, чтобы меньше вывалилось на валютный рынок - у ДС, если почитать, несложно увидеть зависимость между динамикой остатков на корсчетах и динамикой курса в тот же день (хотя бывают и исключения). Но это, имхо, грамотный подход.
  SAndriy1 написав:И не по теме курса добавлю про депосертификаты - считал бы привлечение денег благом, если бы они пошли в реальный сектор, а не пролежав (в компьютере изменили графу нахождения денег) какой-то промежуток времени приросли в объеме за счет процентов из воздуха!

Тоже нечего возразить, но увы не все так просто
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22433
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 5019 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 20:31

SAndriy1

И не по теме курса добавлю про депосертификаты - считал бы привлечение денег благом, если бы они пошли в реальный сектор, а не пролежав (в компьютере изменили графу нахождения денег) какой-то промежуток времени приросли в объеме за счет процентов из воздуха!

Во :!: Это ты даже очень по теме.В этом и проблема, что масса миллиардов так и лежат.Или ещё хуже - их просто нет, а они на бумаге числятся :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14669
З нами з: 04.05.10
Подякував: 680 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 20:36

Готовимся к завтрашнему шоу по голосовалке.Всем к телевизору после 18_00.Нас ждёт перетасовка мест.Такие неугадальщики как я сместятся далеко .И шесть на девять также :D , что то его не видать давно.Но ничего, откроем к победе дорогу более проницательным.Я просто сделал ошибку, что поставил на эффективность нынешних, думал они шмогут, а они не шмогли.А если более серьёзно то моя теория зависимости курса от способа привлечения займа отыграла на ура.Займ осуществили внешний, внутренние краткосрочные овгз не в счёт в этой формуле.Вот и получилось что просадки нету.Ну я ж не мог додуматься, что они почти под 10% станут брать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14669
З нами з: 04.05.10
Подякував: 680 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:23

Прогноз на 15.11.18 такий: 28,55
10/9/9
 
Повідомлень: 125
З нами з: 10.09.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:38

  10/9/9 написав:Прогноз на 15.11.18 такий: 28,55

Привет.Мы прошлый прогноз занизили, ты теперь почему так высоко берёшь :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14669
З нами з: 04.05.10
Подякував: 680 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:20

  Vitl написав:
  10/9/9 написав:Прогноз на 15.11.18 такий: 28,55

Привет.Мы прошлый прогноз занизили, ты теперь почему так высоко берёшь :?:

28 не буде.
А на бюджетні 29 треба колись поступово виходити, так міркую.
10/9/9
 
Повідомлень: 125
З нами з: 10.09.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1114111511161117>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5591
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6903
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4248
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9740)
30.10.2018 23:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.