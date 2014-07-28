Додано: Вів 30 жов, 2018 20:36

Готовимся к завтрашнему шоу по голосовалке.Всем к телевизору после 18_00.Нас ждёт перетасовка мест.Такие неугадальщики как я сместятся далеко .И шесть на девять также, что то его не видать давно.Но ничего, откроем к победе дорогу более проницательным.Я просто сделал ошибку, что поставил на эффективность нынешних, думал они шмогут, а они не шмогли.А если более серьёзно то моя теория зависимости курса от способа привлечения займа отыграла на ура.Займ осуществили внешний, внутренние краткосрочные овгз не в счёт в этой формуле.Вот и получилось что просадки нету.Ну я ж не мог додуматься, что они почти под 10% станут брать.