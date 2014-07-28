Vitl написав:SAndriy1
И не по теме курса добавлю про депосертификаты - считал бы привлечение денег благом, если бы они пошли в реальный сектор, а не пролежав (в компьютере изменили графу нахождения денег) какой-то промежуток времени приросли в объеме за счет процентов из воздуха!
Во Это ты даже очень по теме.В этом и проблема, что масса миллиардов так и лежат.Или ещё хуже - их просто нет, а они на бумаге числятся
Привлечение денег НБУ, если я правильно понимаю, в принципе не может служить целям направить их в реальный сектор. Это в любом случае снижение ликвидности. В реальный сектор, скорее, может быть направлен рефинанс, кот. НБУ выдаёт банкам.
Проблема в том, что у нас нет кредитования реального сектора (точнее, слабое кредитование). Не знаю, с чем это больше связано - с высокими ставками по кредитам и вследствие этого нежеланием кредитоваться или с большими рисками банков и, соответственно, нежеланием кредитовать. Скорее всего и то, и другое.