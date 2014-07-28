Додано: Сер 31 жов, 2018 17:52

ЛАД написав: Vitl написав: ........

так то оно так, но когда более 600 миллиардов гниёт, то возникают мысли. которые обнародовал Андрей. ........так то оно так, но когда болеегниёт, то возникают мысли. которые обнародовал Андрей.

Это Вы о чём? Что за цифра?

Главная проблема всё же, по-моему, в том, что никто не хочет инвестировать в отрасли, кот. не дают мгновенной отдачи. Все боятся инвестировать в долгую. Это Вы о чём? Что за цифра?Главная проблема всё же, по-моему, в том, что никто не хочет инвестировать в отрасли, кот. не дают мгновенной отдачи. Все боятся инвестировать в долгую.

Я не слежу с большой точностью и короткой периодичностью за овгз, как например зззз.Просто мелькала цифра 600 с гаком.Счас по вашему запросу первое что нашёл - Справка УНИАН. По состоянию на 24 июля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 743,185 млрд грн (я назвал даже меньше), при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 350,322 млрд грн, или 48% их общего объема.Ссыль не даю, надеюсь доверяете.Но дело в другом - что это за деньгиГде они и существуют ли они вообще.И зачем они нужны.Мне они чес то в меньшей пропорции напоминают госдолг сша, кот никогда не будет возвращён.Т е это некогда чьи то реальные деньги, кот теперь перешли в разряд туды-сюды.Какая то свежая и короткосрочная их часть ещё как то дышит, и всё держится на перезаёме, т к вернуть можно только малую часть.Их бы и вложили во что то, если бы они были...